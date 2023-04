Joana Sanz reage duramente nas redes sociais após carta: Dani Alves perdeu as maneiras me traindo enquanto minha mãe morria

Joana Sanz explodiu. As redes sociais provocaram uma reação da modelo depois de alguns meses difíceis, com a morte da mãe e a prisão de Daniel Alves por suposto estupro.

Aliás, na semana passada, após dois meses fugazes e tensos, ela decidiu colocar um ponto final em sua história de amor com o brasileiro.

Joana Sanz escreveu a ele uma carta aberta que ela publicou nas redes sociais. As mensagens dos seus seguidores não tardaram a chegar, e agora vieram à tona as respostas da jovem aos que a criticavam por o ter deixado “à deriva. Não é o sítio nem o caminho”.

Ela respondeu: “Ele perdeu seu lugar e suas maneiras por me trair enquanto minha mãe estava morrendo.”

A modelo explicou sua decisão com muita confiança e deu o golpe definitivo no homem que foi seu marido até recentemente. No entanto, a modelo acrescentou que “estou [who I am] e eu vou [continue to] ser, mas de uma maneira diferente”.