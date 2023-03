Joanna Sanz revela detalhes de visita a Dani Alves na cadeia

Joana Sanz recentemente fez uma segunda visita surpresa a Daniel Alves na prisão em Brians 2, apesar de relatos sugerindo que ela está deixando o marido.

A visita pode ter preenchido alves com esperança de que o relacionamento não esteja acabando, mas o programa ‘Y ahora Sonsoles’ relata que a visita foi apenas para que ela pudesse expor a ele os detalhes do divórcio e garantir que seja finalizado o mais rápido possível.

O encontro entre os dois teria durado cerca de 40 minutos. Ela não fez nenhuma declaração após sua visita, mas desta vez, ela foi ao Instagram para explicar os motivos por trás do Brians 2.

Ela compartilhou uma música em seu story no Instagram com a letra: “Deixa ela em paz, porque não faz ninguém do jeito que ela é, porque ela trabalhou muito para conseguir tudo o que tem e continua fazendo isso, porque é às custas dela. dela mesma e não de quem está conseguindo coisas maravilhosas.

“A vida é muito curta para ficar mexendo na vida dos outros, vamos focar na nossa. Ela provou a liberdade e se viciou no gosto dela. Ela curte a vida e ninguém consegue derrubá-la, ela se sente linda e sua felicidade é perceptível. Ela decidiu não sofrer mais, se deu coragem e prioridade e ela merece. Deixa ela em paz”, finalizou.

alves está detido após ser acusado de agressão sexual após um suposto incidente no final de 2022 em Barcelona.