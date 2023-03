Joaquin Phoenix corre pelas ruas do DTLA durante as filmagens de ‘Coringa 2’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Joaquin Phoenix está de volta correndo pelas ruas de Gotham como o próprio Príncipe Palhaço – mas apesar da ação ter sido filmada no chão … alguns estão zombando de cima.

Confira esta filmagem, obtida pelo TMZ, onde o ator pode ser visto no set de ‘Coringa 2’, que estava sendo filmado no sábado em DTLA … e onde JP estava fazendo algumas tomadas onde ele estava sendo perseguido por alguns maus caras, que por acaso estão vestidos com roupas do Coringa.



É muito interessante … você vê Joaquin aqui (como Arthur Fleck) em um terno de negócios, sem maquiagem, e alguns capangas indo atrás dele enquanto entram e saem do trânsito. Um dos caras em sua cauda está realmente vestido com sua roupa de ‘Coringa’ do primeiro filme.

Há uma boa ação capturada na câmera aqui, mas o fotógrafo não parece ser um grande fã de Joaquin ou ‘Coringa’ em geral … porque ele fala muita porcaria o tempo todo.

A certa altura, você pode ver o diretor Todd Phillips andando pela cena novamente com Joaquin (que está em roupas normais, mascarado) – e lá, também, o câmera tem comentários sarcásticos para oferecer. Não parece Todd e companhia. se importava que as pessoas estivessem assistindo… eles estavam ocupados tentando tirar as fotos, e parece que eles estavam preocupados.

Alguns tópicos … parece que a sequência do sucesso de 2019 realmente acontecerá, em parte, fora de um asilo – onde vimos o Coringa de Joaquin pela última vez. Também nenhum sinal de Lady Gaga em qualquer lugar no set de sábado, mas ela também está nisso (como Harley Quinn).

