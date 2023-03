Joe Biden anuncia medidas para restringir venda de armas nos EUA

Joe Biden é anunciar novas ações que ele espera que irão fortalecer o acesso a armas de fogo nos Estados Unidos da América, e ele fará isso enquanto estiver presente em uma das comunidades recentemente afetadas por um tiroteio em massa.

Biden visitará a cidade de Monterey Park, na Califórnia, onde um tiroteio matou 11 pessoas em janeiro, para apresentar suas condolências oficiais à comunidade.

Lá ele pretende fazer um discurso sobre o controle de armas e explicar as medidas que quer promover antes do fim de seu primeiro mandato.

Entre eles está uma ordem ao procurador-geral dos EUA Merrick Garland ajustar a definição legal atual de empresas que vendem armas para que elas cumpram mais de perto a lei que exige que verifiquem os antecedentes criminais de todos os compradores em potencial.

“Esta medida significa que menos armas serão vendidas sem verificação de antecedentes e, portanto, menos acabarão nas mãos de criminosos e abusadores”, disse um funcionário da Casa Branca que previu as ações em uma entrevista à mídia.

Biden também anunciará que o governo lançará campanhas de informação sobre as chamadas leis de “bandeira vermelha”, que permitem um mecanismo legal para confiscar as armas de fogo daqueles que representam perigo para os outros ou para si mesmos.

“19 estados e o Distrito de Columbia aprovaram essas leis, mas elas não são eficazes se o público não souber quando e como usá-las”, acrescentou o funcionário.

No que diz respeito aos fabricantes de armas, Biden pedirá à Federal Trade Commission que prepare um relatório sobre como essas empresas promovem o uso de armas de fogo entre menores.

Junho marca um ano desde que o Congresso aprovou um acordo legislativo limitado, mas histórico, sobre o controle de armas.

O projeto de lei incluiu uma revisão do processo de compra para menores de 21 anos e incluiu incentivos para os estados aprovarem as chamadas leis de “bandeira vermelha”.

No entanto, tais restrições foram contestadas por alguns membros do Partido Republicano, que argumentaram que violam direitos constitucionais, bem como a esperada oposição de membros do NRA.

Em 21 de janeiro, um homem matou onze pessoas na cidade de Monterey Park, a 15 quilômetros de Los Angeles, e cometeu suicídio logo depois ao ser encurralado pela polícia, e Biden espera que um dos legados duradouros de seu governo seja que incidentes como isso é muito mais uma raridade.