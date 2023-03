Joe Biden provavelmente evitará a coroação do rei Charles por causa de sua ascendência irlandesa

Presidente Joe Biden é convidado para a coroação do rei Charles III como muitos outros líderes mundiais, no entanto, sua ascendência irlandesa pode impedi-lo de participar do maior evento para a realeza britânica desde o funeral da rainha.

De acordo com a Time Magazine, um funcionário político, “Isso não parece um evento ao qual Joe Biden comparecerá”, um funcionário da Casa Branca que falou sob condição de anonimato.

“Isso não parece um evento ao qual Joe Biden comparecerá”

“No entanto, o calendário do Presidente para Maio ainda não está fechado”, sublinhou a fonte.

Biden tinha muito carinho pela rainha Elizabeth quando a encontrou várias vezes enquanto servia sob o comando de Barak Obama.

De acordo com a fonte, “Biden falou abertamente sobre o desdém de sua família irlandesa pela Inglaterra e pela monarquia britânica em suas memórias, alegando que sua mãe uma vez se recusou a dormir na cama em que a rainha já dormiu.”

Em suas memórias, ele também mencionou que não acha que o novo rei nomeado seja um homem mau, porém, parece que ele apenas acredita que é “apenas inglês”.

Biden acredita que o rei Charles não é um homem mau, apenas inglês

Durante a passagem do livro, ele abordou que antes de conhecer a Rainha, sua mãe lhe disse para não “curvar-se diante dela”.

Os convites serão enviados oficialmente em abril e será então que o POTUS decidirá de vez se estará presente na coroação.

Esta não é a primeira vez que há controvérsia sobre uma coroação com um presidente dos Estados Unidos, já que Dwight D. Eisenhower não compareceu à coroação de Elizabeth em 1953.