Joe Jonas ajuda fã caído após apresentação em Nova York

A estrela pop e seus irmãos, usuario dar Kevin tinha acabado de terminar seu show esgotado no Marquis Theatre quando o drama envolvendo o fã tomou conta do palco fora do local.

Em meio ao caos, uma mulher caiu no chão e, como você pode ouvir, sua namorada reagiu com pânico e raiva.

Mas, Joe manteve a calma e ajudou a mulher a se levantar com a ajuda de um bom samaritano. Ele então posou para uma foto com a mulher antes de atravessar a rua com sua esposa, Sophie Turnerpara comer alguma coisa no Bond 45.