Joe Rogan insiste que a nadadora transgênero Lia Thomas está ameaçando esportes femininos

Papresentador, comediante e comentarista do UFC Joe Rogan foi repetidamente chamado de transfóbico por não ter paciência com mulheres trans tentando competir em qualquer esporte profissional. Lia Thomas é talvez aquela contra quem ele mais fala enquanto ela tenta permanecer em torneios com mulheres biológicas que continuam perdendo para ela. Todo homem produz testosterona durante a puberdade, isso é simplesmente um fato e qualquer mulher transgênero passa por isso quando é jovem. Esta é a razão pela qual suas proezas físicas são muito maiores do que as mulheres biológicas, Joe Rogan aponta para isso toda vez que ele fala sobre Lia Thomas‘ caso.

Joe Rogan foi longe demais com seus comentários contra Lia Thomas?

Terça-feira passada, Rogan reagiu a ESPN nós Lia Thomas como parte do Mês da História da Mulher campanha. Mas ele também parecia zangado, ele disse: “Essa coisa de atleta trans me surpreende … quantas pessoas concordam com isso? Isso simplesmente me surpreende. Natação, quero dizer isso Lia Thomas ainda é o nadador número um do mundo e é um homem biológico. Período. Fim de discussão. É uma loucura. E não só isso, nem sequer conseguiu – pênis removido e aparentemente faz sexo com mulheres. A coisa toda é tão louca que você pode se chamar de mulher e então você é uma mulher. E tipo, isso não tem nada a ver com direitos trans. Só tem a ver com os humanos.”

Ele continuou: “É só o que eles fizeram com aquelas outras garotas que estão competindo contra ela é apenas um crime de merda. É horrível. Imagine se você é um mulher biológica, você está trabalhando duro. Você está totalmente dedicado a ser o melhor dos melhores. Você está pontilhando todos os seus I’s e cruzando todos os seus T’s. Você está assistindo sua morte… está assistindo sua recuperação. Você está tentando, porra. E essa pessoa que simplesmente decide que é uma mulher com testosterona fluindo pelo corpo por toda a vida – simplesmente domina você. É fodidamente enlouquecedor.”