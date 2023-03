Jogos para smartphones que proporcionam entretenimento a qualquer hora: conheça as principais opções

Hoje em dia os smartphones tornaram possível jogar videogame em qualquer lugar e qualquer lugar. Muitas pessoas consideram os dispositivos seus principais meio para jogar os principais títulos disponíveis atualmente, que podem proporcionar inúmeras horas de diversão.

Minecraft é uma das opções favoritas dos jogadores

Com mais de 112 milhões de contas de usuários de todos os cantos do mundo registrados em seus servidores, Minecraft é praticamente sinônimo dos títulos de sandbox e mesmo anos após seu lançamento em várias plataformas , o game continua uma das melhores e mais populares opções para jogadores que gostam de criar.

Mais do que um simples jogo, Minecraft é uma verdadeira caixa de areia que pode ser moldada de acordo com a vontade e criatividade dos usuários para os mais diversos mapas e temas possíveis.

A base de usuários gigantesca do game já utilizou os mecanismos disponíveis no jogo para construir coisas que vão de fortalezas medievais gigantes inspiradas em franquias como Game of Thrones, Senhor dos Anéis e Harry Potter até grandes espaçonaves de franquias como Star Trek, Star Wars e Duna, um dos romances mais influentes de todos os tempos .

Na realidade, as ferramentas disponíveis em Minecraft são tão poderosas que muitos jogadores conseguiram até mesmo criar circuitos reais de computadores que permitem que o game replique os mais diferentes tipos de funções encontradas em outros jogos, sejam montanhas-russas virtuais ou a habilidade de capturar monstrinhos como em Pokémon.

Praticamente uma versão moderna do clássico Lego, Minecraft é um dos melhores jogos contemporâneos e a possibilidade de explorar as suas possibilidades limitadas apenas pela imaginação no smartphone é uma experiência incrível que conquistou milhões de brasileiros – valendo mencionar inclusive que o game lidera a maior quantidade de visualizações no YouTube Gaming, que foi criada pelo Google e é voltada para assistir gameplays de jogos.

Jogos de cassino também são muito populares entre os entusiastas nacionais

Outro tipo de jogo que cresceu muito em popularidade no último ano é o dos jogos de cassino. Um dos principais motivos para isso é a grande versatilidade de modalidades como as slots , que contam com inúmeras variedades disponíveis.

Assim como Minecraft, um dos grandes motivos pelos quais os entusiastas nacionais são atraídos pelas slots é a enorme quantidade de jogos e possibilidades diferentes disponíveis em relação a essa modalidade.

A base dos diversos jogos é a mecânica das slots, que envolve o simples pressionar de um botão para tentar atingir um resultado favorável, mas as diversas mecânicas que são introduzidas nas diferentes variações fazem com que essa modalidade sempre seja divertida e inovadora para os jogadores.

Por exemplo, a variação Age of Gods é completamente inspirada na mitologia da Grécia Antiga e apresenta aos jogadores um mundo repleto de monstros poderosos e deuses ainda mais fortes, que podem aparecer em cada girada das slots para ajudar o jogador a vencer.

Outras modalidades como Stars Invaders, Falcon and Hawk e Lion Storm também contam com mecânicas próprias e inspirações diferentes, de modo que é possível acessar diversas possibilidades diferentes por meio de uma única conta.

Slay the Spire conta com uma mistura viciante e inovadora de roguelike e construção de decks

Com o lançamento de cada vez mais opções de entretenimento leve, não é surpresa que os brasileiros tenham sido conquistados pelo inovador e divertido Slay the Spire .

Desenvolvido pelo estúdio americano MegaCrit e publicado pela Humble Bundle, empresa norte-americana que conta com uma oferta mensal de diversos produtos interessantes, o game conta com uma jogabilidade única que junta dois gêneros de uma forma nunca vista e proporciona horas de diversão leve e sem compromisso.

O objetivo do jogo é chegar até o final da torre mencionada no título e cada vez que o jogador começa a subir com um dos quatro heróis disponíveis ele contará com um deck de cartas básicas que poderão ser auxiliadas por cartas diferentes que ele encontrar em cada um dos níveis.

Como cada tentativa conta com cartas diferentes que possuem diversas interações possíveis entre si, o número de combinações e decks possíveis de serem montados pelo jogador em cada uma delas é impressionante e as possibilidades de combos são imensas.

A mistura de roguelike e construção de decks é única na história dos games e o jogo proporciona centenas de horas de entretenimento para os seus milhões de fãs brasileiros e internacionais.