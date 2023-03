Join Tecnologia está ATRÁS de novos funcionários em SP, AL, CE e DF

A Join Tecnologia & Design, empresa que atua há mais de 12 anos trazendo soluções que integram serviços de Desenvolvimento de Softwares, qualidade, métodos ágeis e tecnologia inovadora, está atrás de novos profissionais no mercado. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, confira os cargos ofertados:

Analista de Processos – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Analista de Requisitos – Maceió e Remoto – Efetivo;

Arquiteto de Dados – Foco em Infraestrutura Data Lake – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos Join Tecnologia (Brasil) – Banco de talentos;

Coordenador de Projetos – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Coordenador de Soluções – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Drupal – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Java Fullstack – Ceará – CE e Remoto – Efetivo;

Dev Java com foco DevOps – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Dev Java Sênior – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor .NET – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Líder de Projeto – Brasília – DF e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Join Tecnologia e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Join Tecnologia, é válido frisar que estamos tratando de uma empresa que, com clientes de diferentes perfis, transita entre órgãos públicos e empresas privadas distribuídos pelo Brasil (RS, SC, SP, RJ e DF).

Em relação ao seu setor, a Join atua em frentes distintas, conseguindo oferecer soluções focadas em agregar valor ao negócio dos clientes através da Fábrica de Software e serviços de Outsourcing. Conta com um time especializado, focado em desenvolvimento ágil e entrega de qualidade.

Por fim, no que diz respeito aos funcionários, vale frisar que a Join oferece um ambiente agradável, colaborativo e focado em transformar negócios através de inovação, tecnologia, design, além de fazer parte de um time de primeira.

