Jon Anik revela sua pergunta ardente para a estreia de Jon Jones no peso-pesado no UFC 285

Jon Anik estará chamando a ação no UFC 285, que incluirá a primeira aparição de Jon Jones no octógono em mais de três anos.

Jones fará sua estreia no peso pesado contra Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados ​​na luta principal do card de sábado em Las Vegas. Anik, como a maioria na comunidade do MMA, está incrivelmente fascinado com a luta e a primeira luta de Jones desde a derrota de Dominick Reyes em sua última defesa do título dos meio-pesados ​​no UFC 247 em fevereiro de 2020 e, posteriormente, desocupando o cinturão no final do ano.

“Portanto, não há nada como uma paralisação de Jon Jones no que diz respeito ao relaxamento e à diversão do momento, justapostos a caras como Georges St-Pierre, que realmente não gostou da noite da luta”, disse Anik. “Esse cara realmente gosta da noite de luta e ele obteve sucesso mesmo quando houve um camp de treinamento do tipo compulsão que precedeu essas lutas. Ele ainda conseguiu se apoiar naquele relógio e cavar fundo.

“Ele aparentemente tem sido imune à pressão, pelo menos aos meus olhos. Na verdade, pensei que Thiago Santos o venceu, e Dominick Reyes não – pensei que era 3 a 2 para o Santos e sei que estou em uma ilha quando se trata disso. Mas em grande parte, Jon Jones realmente não teve uma noite de luta plana, como Floyd Mayweather, ele sempre teve essa propensão a subir para a ocasião. E há tanta pressão sobre ele no UFC 285, então como ele continua imune a isso? Essa é a questão candente para mim.”

Anik vai chamar a ação, ao lado de Joe Rogan e ex-campeão de duas divisões Daniel Cormier. Parecia que estávamos caminhando para uma megaluta entre Jones e Francis Ngannou antes que este último se separasse da promoção no início deste ano.

Houve muitas semanas de luta no UFC envolvendo Jones das quais Anik fez parte, e a voz de longa data acredita que não há muitos lutadores que ele conhece que tenham essa inegável qualidade de superestrela – embora Jones seja certamente perto do topo de sua lista.

“Certamente tivemos algumas reuniões de lutador com Jon Jones ao longo dos anos e ele está sempre calmo, tranquilo e controlado”, disse Anik. “Eu ainda fico um pouco chocado perto dele. Há algo nele que grita um atleta profissional quando você entra na sala – o tamanho e a mística, o aperto de mão, tudo. Há algo inegavelmente especial sobre ele e o esporte é melhor com ele.

“Você pode argumentar que estilisticamente, este é talvez o mais difícil dos três confrontos quando se trata de Francis Ngannou, Stipe Miocic e Ciryl Gane, e Ciryl Gane parece bastante relaxado. Veremos como Jon Jones aborda isso, veremos como ele fica sem camisa, mas feliz por ter o GOAT de volta.”

Após o UFC 284, o debate peso por peso foi muito debatido entre os fãs depois que Islam Makhachev manteve seu título dos leves contra o campeão dos penas Alexander Volkanovski. Com o retorno de Jones, o consenso nº 1 por anos enquanto ele estava ativo na divisão de 205 libras, Anik diz que uma vitória de Jones, não importa como ele o faça, sem dúvida o coloca na discussão.

“Pound-for-pound é uma discussão estranha e não estou tentando fugir, mas acabamos de lançar a mercadoria ‘One More Sleep’, e temos um design GOAT para Jon Jones voltando porque ele venceu 14 lutas pelo título do UFC. ”, explicou Anik. “Se eles pendurassem faixas em Albuquerque, NM, Jon Jones teria 14 delas. Sempre que ele está competindo e ganhando cinturões, e neste caso em uma segunda divisão, sim, vamos discutir com ele.

“A colina em que morri repetidamente é que Jon Jones é o maior de todos os tempos. Sim, se a porra da classificação libra por libra de Jon Anik importasse, se Jon Jones vencesse Ciryl Gane – de qualquer maneira – ele pode ser o número 1 para mim. Mas isso diz o que penso dele, que continuei a empurrar a narrativa do GOAT, apesar das pessoas quererem me afastar disso.