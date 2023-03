Jon Jones abre como grande favorito sobre Stipe Miocic em potencial luta pelo título dos pesos pesados

Jon Jones respondeu a muitas perguntas sobre seu futuro no peso-pesado depois de despachar Ciryl Gane em menos de três minutos no UFC 285.

Depois de reivindicar o título dos pesos pesados, Jones imediatamente voltou sua atenção para um confronto futuro com Stipe Miocic; os lutadores viam o UFC 290 em julho como um possível anfitrião.

Miocic é o campeão dos pesos pesados ​​com o reinado mais longo da história do UFC, enquanto Jones é amplamente considerado o maior lutador de MMA de todos os tempos.

Embora os dois lutadores tenham muitos elogios em seus respectivos currículos, Jones abriu como um grande favorito sobre Miocic nas primeiras chances lançadas para o confronto proposto.

De acordo com as apostas esportivas da DraftKings, Jones é mais do que um favorito de 3 para 1 para vencer Miocic em uma luta em potencial. Aqui estão as probabilidades atuais:

Jon Jones -325

Stipe Miocic +270

Com base nessas probabilidades, seria preciso uma aposta de $ 325 em Jones para retornar um lucro de $ 100, enquanto uma aposta de $ 100 em Miocic reivindicaria $ 270 se ele fosse vitorioso.

As probabilidades podem mudar drasticamente, dependendo de quantas apostas são feitas em cada atleta.

Um bom exemplo de movimento de odds significativo veio com a luta de Jones contra Gane. Ele foi brevemente um azarão em várias casas de apostas. Em questão de dias, no entanto, Jones tinha tantas apostas feitas sobre ele que as chances mudaram e o tornaram o favorito. Quando pisou no octógono na noite do último sábado, ele era o favorito para vencer Gane, e o resultado da luta justificou esse status.

No momento, Jones e Miocic concordaram em se encontrar apenas em princípio, mas nenhuma luta foi realmente oferecida pelo UFC. Então, por enquanto, tudo permanece teórico com este confronto. Mas certamente parece que Jones e Miocic estão ansiosos para se enfrentar antes que 2023 acabe.