Jon Jones adverte Stipe Miocic antes do confronto pelo título do UFC: ‘Eu tiraria uma folga de ser bombeiro agora’

Jon Jones enviou um aviso a Stipe Miocic antes de uma possível luta pelo título dos pesos pesados ​​do UFC.

Depois de mais de três anos afastado das competições, Jones voltou ao octógono na noite de sábado e finalizou Ciryl Gane em pouco mais de dois minutos para conquistar o título vago na luta principal do UFC 285. Após a vitória, Jones convocou uma luta com Miocic, que o ex-campeão aceitou. “Bones” disse que pretende voltar imediatamente à academia nesta semana para se preparar para o confronto — e quer que Miocic venha com a mesma energia, senão será uma longa noite para o ex-campeão.

“Digo isso respeitosamente a Stipe – eu tiraria uma folga do trabalho de bombeiro agora. E digo isso com todo o respeito”, disse Jones durante a coletiva de imprensa pós-luta do UFC 285. “Todo o meu mundo vai estar focado nele. Esta é a maior oportunidade da minha vida para vencer o peso pesado GOAT e vou dar tudo o que tenho, absolutamente tudo o que tenho.

“Stipe está falando sobre o fato de que ele é mais pesado do que eu agora – sua cabeça já está no lugar errado. Se ele acha que o levantamento de peso vai me vencer, ele nunca será mais jovem do que é agora, nunca será mais rápido. E não só vou derrotar Stipe, como vou finalizá-lo antes das rodadas do campeonato.”

O presidente do UFC, Dana White, confirmou à imprensa após a pesagem cerimonial do UFC 285 na sexta-feira que a situação ideal é que Miocic desafie Jones pelo cinturão no UFC 290, que está programado para acontecer durante a Semana Internacional da Luta da promoção em Las Vegas em 8 de julho.

Indo para seu tão esperado retorno à ação – e seu primeiro como peso pesado – o ex-campeão dos meio-pesados ​​contou com a ajuda do atual lutador do UFC Walt Harris, junto com os ex-pesados ​​​​do UFC e atuais competidores do PFL Maurice Greene e Yorgan De Castro.

Com todos os três companheiros de equipe se preparando para lutas agendadas ou, no caso de Harris, um cronograma definido para uma luta, Jones quer retribuir aos homens que o ajudaram a se preparar para realizar esse feito incrível.

Ao mesmo tempo, Jones diz que estará all-in em sua preparação para Miocic, que tentará desafiar o novo campeão em sua primeira luta desde que perdeu o título para Francis Ngannou no UFC 260 há quase dois anos.

“Estamos voltando ao trabalho”, disse Jones. “Acredito que na minha próxima luta, irei com um nível de confiança diferente – um nível de confiança ainda maior. Eu acredito que vou ficar muito bem. Eu vou ter uma resistência ainda maior do que eu tinha [against Gane]o que vai ser difícil de superar porque estou em ótimas condições [right now].

“Sim, a próxima luta vai ser incrível.”