Jon Jones atira em Francis Ngannou e Daniel Cormier durante reflexão do UFC 285

Jon Jones falou sobre seu rival de longa data, Daniel Cormier, e o adversário que parecia ter escapado, o ex-campeão peso-pesado Francis Ngannou.

No último sábado, Jones voltou ao octógono pela primeira vez em mais de três anos e finalizou Ciryl Gane em pouco mais de dois minutos para conquistar o título vago dos pesados ​​na luta principal do UFC 285. Na noite desta quarta-feira, Jones foi ao Twitter refletir sobre sua conquista, e quando os fãs começaram a reagir com ele, ou fazer perguntas, Jones respondeu a um punhado – incluindo uma pergunta sobre se uma luta entre Jones e Ngannou aconteceria ou não.

Duvido muito, especialmente depois daquela primeira apresentação. Como eu disse, o cara foi embora por um motivo. Surgiu com todas as demandas e pedidos do mundo. Ele sabia que o UFC não ia ceder, encontrou a saída https://t.co/dxgr6D5v8g — BONY (@JonnyBones) 9 de março de 2023

“Duvido muito, especialmente depois daquela primeira apresentação”, disse Jones. “Como eu disse, o cara foi embora por um motivo. [He] veio com todas as demandas e pedidos do mundo. ele sabia disso [the] O UFC não ia ceder, ele achou a saída.”

Outro torcedor perguntou sobre a reação de Cormier ao final da transmissão, que do ponto de vista de áudio, o ex-campeão de duas divisões parecia não ter visto o que aconteceu, já que tudo aconteceu tão rapidamente. Jones, que luta contra Stipe Miocic em julho, deu sua opinião sobre a reação de seu adversário de longa data à vitória por finalização no último sábado.

Meu homem não conseguia nem fingir sorrir, foi muito engraçado. Perguntando o que aconteceu, um ex-campeão e analista experiente de repente não conseguiu identificar uma guilhotina. https://t.co/dgqcqdCO34 — BONY (@JonnyBones) 9 de março de 2023

“Meu homem não conseguia nem fingir sorrir, foi muito engraçado”, afirmou Jones. “Perguntando o que aconteceu, um [experienced] ex-campeão e analista de repente não sendo capaz de identificar uma guilhotina.”