Jon Jones dá resposta profana ao tweet pós-UFC 285 de Francis Ngannou ‘rei dos pesos pesados’

O polido Jon Jones estava de volta após sua rápida conquista do título dos pesos pesados ​​do UFC no UFC 285. Ele expressou gratidão por sua conquista ao derrotar Ciryl Gane, agradeceu a sua equipe e se comparou a um leão com coração para superar as adversidades.

Então o outro Jones – talvez melhor capturado por sua troca de “microfone quente” em 2015 com o ex-rival Daniel Cormier – fez uma breve aparição. Respondendo a um tweet do ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Francis Ngannou, Jones jogou todo o senso de decoro pela janela com um insulto profano.

“Francis é um grande p****”, disse Jones.

A parte de trás da sala na T-Mobile Arena uivou de alegria quando Jones balançou a cabeça. Ele se desligou brevemente na pergunta do repórter seguinte.

“Eu amo essa citação”, disse Jones com uma risada. “Eu amo isso. Todo aquele músculo, com uma bunda grande p ****. Com licença. Eu sinto muito.”

Momentos depois de Jones finalizar Gane em três minutos na luta principal do pay-per-view de sábado, Ngannou reagiu sarcasticamente à vitória do novo campeão.

Bom trabalho Jonny Boy Sinceramente,

O rei dos pesos pesados — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 5 de março de 2023

Ngannou manteve o cinturão até menos de dois meses antes, quando o UFC anunciou que Jones lutaria por ele contra Gane. Ele foi destituído do cinturão quando optou por não assinar novamente com a promoção após se tornar um agente livre, e apesar de sua abertura para retornar mais tarde em melhores condições contratuais, o presidente do UFC, Dana White, disse antes do UFC 285 que nunca lutaria no octógono novamente.

White reiterou sua posição na coletiva de imprensa do UFC 285, jogando água fria na ideia de uma luta entre o ex-campeão e o atual campeão, cuja potencial megaluta levou a uma disputa contratual entre Jones e o UFC que resultou na renúncia de “Bones” ao meio-pesado título em 2020.

Jones passou mais de dois anos afastado, preparando-se para uma mudança para a divisão dos pesos pesados. Como as negociações de Ngannou com o UFC azedaram, Jones deixou seus antigos empresários e alistou um novo que resultou em um acordo que ele e a promoção disseram que o tornou o peso pesado mais bem pago do elenco.

De volta ao UFC, Jones repetiu a afirmação de White de que Ngannou deixou a promoção porque não queria enfrentar os desafios mais difíceis do octógono. Quando sua entrevista pós-luta chegou, Jones não a usou para enterrar em Ngannou, mas convocou uma luta com o ex-campeão Stipe Miocic, a quem ele enfrentaria no UFC 218 no peso pesado antes que um positivo no UFC 214 levasse Jones a ser despojado. do título dos meio-pesados ​​pela terceira vez na carreira.

Antes do UFC 285, Miocic disse que foi convocado para enfrentar Jones no UFC 285, mas disse que a promoção tomou uma direção diferente. Questionado se Miocic seria a primeira defesa de Jones no peso-pesado, White não se comprometeu a agendar a luta.