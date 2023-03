Jon Jones dispara de volta aos críticos após estrear novo físico peso-pesado: ‘Ainda bem que não é uma competição de fisiculturismo’

Jon Jones ouviu críticas sobre seu novo físico antes do UFC 285.

Amplamente considerado o maior meio-pesado de todos os tempos, Jones está prestes a fazer sua tão esperada estreia na categoria peso-pesado no UFC 285, onde desafiará Ciryl Gane pelo título vago dos pesos-pesados ​​do UFC. A mudança segue uma pausa de três anos que viu Jones trabalhar extensivamente para ganhar mais de 250 libras em preparação para sua nova divisão.

Jones vem provocando um movimento de peso pesado desde 2012, então, naturalmente, há muita expectativa e atenção para a aparência do ex-rei de 205 libras com seu novo físico de peso pesado. Essa espera terminou na quarta-feira, quando o UFC tirou suas costumeiras fotos pré-luta – e não demorou muito para Jones revidar os detratores que poderiam ter uma opinião ou duas sobre a aparência de seu novo corpo.

“Ainda bem que não é uma competição de fisiculturismo!” Jones escreveu no Instagram Stories. “Eu tenho a força e a explosão de um leão agora. Posso me concentrar em me inclinar melhor para minha próxima luta. Mais importante, eu tenho 250 [pounds]ainda se movendo como um meio-pesado.

Jones, 35, lutou 22 vezes no UFC sem sofrer uma derrota fora de sua polêmica desqualificação contra Matt Hammill em 2009. Bicampeão do UFC, Jones está empatado nas defesas de título mais bem-sucedidas da história do UFC (11). Ele competiu pela última vez em fevereiro de 2020, conquistando uma vitória por decisão controversa sobre Dominick Reyes.

O peso de Jones antes do UFC 285 tornou-se tão intrigante que alguns as casas de apostas abriram até linhas de apostas para saber qual será o peso do ex-campeão na pesagem de sexta-feira. A casa de apostas online BetOnline atualmente tem o over/under para Jones definido em 242,5 libras.