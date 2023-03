Jon Jones explica porque considera Ciryl Gane o peso pesado mais incompleto no topo da categoria

Jon Jones sempre se considerou um estudante do jogo, mas parece que no UFC 285 ele planeja ensinar uma coisa ou duas a Ciryl Gane.

Antes de seu confronto na noite de sábado, Jones chamou Gane de o peso pesado “mais incompleto” entre os cinco melhores lutadores do mundo. Após meses de treinamento exaustivo e estudo de filmes, Jones explicou por que considera seu oponente essencialmente um pouco unidimensional, especialmente quando se trata de um conjunto de habilidades desenvolvido para o MMA.

“Eu respeito Ciryl Gane, realmente respeito”, disse Jones na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 285. “Digo isso com humildade, mas estudo cinema constantemente e vejo muitos padrões.

“Quando ele está em uma postura, há coisas que ele realmente adora fazer. Ele vai muito ao mesmo poço. Quando ele está na posição oposta, ele tem muitas tendências.”

Antes de sua revanche contra Daniel Cormier em 2017, Jones apontou abertamente um padrão que viu em seu rival de longa data; ele disse que Cormier era suscetível a um chute na cabeça como um contra-ataque. Como um relógio, Cormier fez a jogada e Jones lançou um chute que acabou levando a um nocaute no terceiro round.

Embora ele não esteja dando sua tacada tão enfaticamente desta vez, Jones aponta especificamente para o grappling de Gane. Essa pode ser uma grande área de atenção para o ex-campeão quando eles finalmente se enfrentarem no octógono.

“Sei que ele não tem muito wrestling”, disse Jones. “Ele confia na evasão, tentando fugir. Ele confia no jiu-jisu em vez de uma sólida defesa de quedas. Mesmo com o jogo de chão. Eu vi Francis Ngannou ser capaz de acumular talvez cinco ou seis minutos de tempo máximo naquela luta, e Francis não é um cara conhecido por controlar as pessoas por cima.

“Ele tem o golpe baixo. Não penso defensivamente, ele é um kickboxer muito forte. Ele tem um ataque muito bom. Sua defesa é principalmente em seu footwork. Dois outros grandes buracos são o jiu-jitsu e o wrestling.”

No quesito elogios, Jones sempre viu Gane como um adversário perigoso em pé, o que parece lógico considerando que o peso-pesado francês vem de Muay Thai.

Dito isso, Jones separou as fraquezas de Gane na trocação, principalmente no final das lutas do francês.

“Eu diria que o trabalho de pés dele é raro para um peso pesado”, disse Jones. “Não é algo que ele sustente uma luta inteira. Rodada 1, Rodada 2, talvez até Rodada 3, dependendo de como as coisas estão indo, ele se move muito mais do que o peso pesado médio. Mas eu vi através de filmagens que geralmente nas rodadas do campeonato, muito desse salto se foi.

“Além disso, outra coisa que o torna realmente diferente, muitos pesos pesados ​​dependem de uma defesa adequada para bloquear socos e bloquear chutes. Onde notamos que Ciryl Gane gosta de recuar muito rápido. Mas esse é o seu dom, a capacidade de mover os pés. Fora isso, sinto que tudo em seu conjunto de habilidades são coisas que já vi antes.”

Quando a coletiva de imprensa chegou ao fim, Jones e Gane se enfrentaram pela primeira vez com os pesos pesados ​​ficando frente a frente antes de sua luta principal no UFC 285.

Ao contrário de muitas de suas lutas anteriores, Jones manteve contato visual com Gane, como se realmente avaliasse seu oponente pela primeira vez.

“Ele parece um peso pesado”, disse Jones sobre Gane antes do confronto. “Um menino grande, um grande atleta. Estou animado para o desafio.”