Jon Jones finaliza Ciryl Gane de forma rápida e conquista o cinturão dos pesos pesados ​​na luta principal do UFC 285

Jon Jones está de volta e agora é o novo campeão peso pesado do UFC.

Após uma longa pausa de três anos, o lutador muitas vezes chamado de o maior de todos os tempos provou por que ele é tão reverenciado por seus pares ao desmantelar Ciryl Gane no primeiro round para reivindicar o título dos pesos pesados ​​e se consolidar na história como um campeão de duas divisões .

Jones parecia mais dominante do que nunca e precisou de apenas uma queda para arrebatar uma guilhotina que prendeu Gane contra a jaula com o francês batendo para encerrar a luta em apenas 2:04 no primeiro round.

“Estou tão animado”, disse Jones com o título dos pesos pesados ​​enrolado na cintura. “Há muito tempo venho trabalhando para isso. Muita gente achou que eu nem voltaria. Tenho sido fiel ao meu objetivo. Tenho sido fiel à missão.

“Eu tinha uma forte convicção de que se eu fosse botar ele no chão, a luta seria na minha área. Eu luto desde os 12 anos e me sinto mais forte e confortável, principalmente no chão do que nunca. Na verdade, senti um pouco de pateta nos pés, já faz um tempo. Mas assim que coloquei minhas mãos nele, soube que é onde me sinto mais confortável e posso assumir o controle.”

Apesar das preocupações com a ferrugem do ringue, Jones não perdeu tempo tomando o centro da jaula e pressionando Gane enquanto procurava diminuir a distância e tirar as melhores armas de seu oponente nos pés. Gane tentou se afastar, mas Jones simplesmente se recusou a dar a ele qualquer espaço para trabalhar.

A partir daí, Jones rapidamente mergulhou para dentro para levar a luta para o chão e Gane nunca mais se levantaria.

Enquanto Gane tentava se libertar, Jones era muito bom com seu controle enquanto fazia a transição para novas posições para evitar uma fuga. Eventualmente, quando Gane virou de costas para a jaula, Jones montou nele e então viu uma abertura para deslizar seu braço sob o queixo para a guilhotina.

Com visões de sua luta Lyoto Machida dançando em sua cabeça – só que desta vez ele estava no chão em vez de em pé – Jones apenas apertou a finalização e com Gane preso contra a jaula, ele não teve escolha a não ser bater. Foi uma atuação inspiradora de Jones, especialmente porque ele derrotou Gane rapidamente no primeiro round.

Jones agora se junta a Daniel Cormier e Randy Couture como lutadores que conquistaram os títulos dos pesos pesados ​​e meio-pesados ​​do UFC.

Foi uma grande conquista para Jones, mas parece que ele não vai demorar muito para comemorar com projetos já feitos em sua próxima luta, possivelmente no UFC 290 em julho.

“Vocês todos querem me ver espancado, Stipe?” Jones gritou para a multidão na T-Mobile Arena em Las Vegas. “Stipe Miocic, espero que esteja treinando meu cara. Você é o maior peso pesado de todos os tempos e é isso que eu quero. Eu quero muito você.

Estoico como sempre, Miocic basicamente encolheu os ombros enquanto se sentava ao lado da gaiola, mas todos os sinais apontam para o nativo de Ohio estabelecendo um confronto há muito esperado com Jones no final deste ano, com o título dos pesos pesados ​​do UFC em disputa.