Jon Jones prevê que dirá ‘e ainda assim’, Ciryl Gane pretende ser o ‘homem mais malvado do planeta’ após o confronto final do UFC 285

Jon Jones fez de tudo, menos caminhar até o octógono – e agora ele fará isso pela primeira vez em mais de três anos na noite de sábado no UFC 285.

O ex-campeão dos meio-pesados ​​sobe para o peso-pesado para disputar o título vago contra a ex-campeã interina Ciryl Gane no tão aguardado evento principal. Na sexta-feira, Jones e Gane subiram na balança pela última vez para os fãs presentes no MGM Grand Garden Arena. Jones, como ele fez durante quase toda a semana de luta, embebido no momento antes de subir no palco para enfrentar Gane,

“Fui abençoado com um dom tremendo e é uma honra exibi-lo na frente de todos vocês”, disse Jones após o olhar fixo. “Amanhã à noite, e ainda, eu direi. Vamos obtê-lo.”

Gane teve a oportunidade de enfrentar Jones depois que Francis Ngannou desocupou o título e decidiu deixar o UFC no início deste ano.

Ter a chance de enfrentar Jones é algo que Gane – apesar de ter sido fortemente vaiado pelos fãs em Las Vegas durante toda a semana – não está garantido.

“Esta luta é como um grande bônus para mim”, disse Gane. “Estou muito agradecido por esta oportunidade. Se eu ganhar amanhã, fico com o cinturão, sou o cara mais malvado do planeta, e por causa de sua carreira – ele é o GOAT – isso é um bônus extra para mim. Estou muito feliz por estar aqui.”

No evento co-principal, Valentina Shevchenko tenta defender seu título peso mosca pela oitava vez contra Alexa Grasso.

Shevchenko é fortemente favorecida para fazer exatamente isso – e ela explicou o porquê em sua entrevista após o olhar fixo nas pesagens cerimoniais.

“Sentindo-se forte como sempre porque [I’m] luta pronto, e sei que amanhã terei um adversário forte”, disse Shevchenko. “No que quer que ela seja boa, eu sou melhor – melhor do que o dobro – e amanhã à noite, você verá a ação. Vejo você amanha.”

Sem surpresa, Grasso era todo profissional. Ela agradeceu a todos os fãs em Las Vegas e prometeu uma emocionante batalha pelo campeonato de 125 libras.

“Mal posso esperar para me apresentar para vocês, e muito obrigado. Será uma guerra”, disse Grasso.