Jon Jones se sente exonerado devido a mudanças nas regras da USADA depois de ser rotulado de ‘trapaceiro de esteroides’

Jon Jones não pode mudar a história, mas ainda sente uma sensação de vingança depois de ter sido rotulado de trapaceiro devido a testes de drogas positivos que o afastaram por mais de um ano e lhe custaram uma vitória sobre Daniel Cormier no UFC 214.

Jones explicou um tweet recente em que disse que se sentia “oficialmente liberado” em grande parte devido a mudanças nas regras implementadas pela Agência Antidoping dos Estados Unidos. O ex-campeão meio-pesado cumpriu uma longa suspensão após os resultados dos testes que mostraram vestígios de turinabol oral – um esteróide anabolizante – em seu sistema. Ele manteve sua inocência durante todo o processo, mas acabou sendo suspenso por 15 meses pelo parceiro antidoping do UFC.

Pouco mais de um ano depois, a USADA anunciou grandes mudanças nas regras em relação aos níveis de limite para certos medicamentos que resultam na sinalização de um teste, o que pode levar a uma possível punição.

Com base nos novos limites estabelecidos em 2019 em 0,1 ng/mL para o metabólito de longo prazo (M3) em Dehidroclorometiltestosterona (DHCMT, ou turinabol oral) – o metabólito que sinalizou Jones – nenhuma de suas amostras anteriores teria sido sinalizada como ilegal.

“A USADA mudou algumas das regras relacionadas aos níveis de picograma e o que é permitido, e descobri que todas as minhas descobertas estavam dentro do novo limite legal, o que significa que eu teria sido liberado de todos os testes que já fiz”, Jones disse durante o dia da mídia do UFC 285. “Isso significa muito para mim.

“Sou grato por ser o atleta que lutou contra o sistema, que pôde pagar os advogados e os cientistas para provar minha inocência. Não sei se carreguei a cruz ou levei a bala pelo resto de todos os jovens atletas, mas fui o primeiro a ter que passar por ela. As pessoas me consideravam um trapaceiro. Agora, se essa mesma regra tivesse sido aplicada naquela época, nunca teria chegado à mídia. Nunca teria sido um acordo. Minha vitória sobre Daniel Cormier não seria sem contestação. Seria um nocaute. Uma vitória por nocaute.

Jones nocauteou Cormier na revanche de 2017. Mas o resultado acabou sendo anulado pela Comissão Atlética do Estado da Califórnia para um no-contest devido ao teste de drogas positivo retornado na época.

De acordo com as novas regras, as amostras de Jones teriam sido investigadas pela USADA, mas ele não enfrentaria nenhuma punição indevida, a menos que se descobrisse que o uso da droga era intencional.

“Espero que, com essas mudanças nas regras, talvez possamos voltar atrás e fazer do no-contest uma vitória”, disse Jones sobre sua revanche contra Cormier. “Isso significaria muito para mim.

“Não tenho nenhuma má vontade em relação à USADA ou algo assim, era apenas algo que precisávamos passar. Fui o primeiro, mas um dos maiores nomes a passar por isso. Estou feliz por ter feito isso porque alguns desses lutadores mais jovens não seriam capazes de sobreviver a algo assim. Eles teriam apenas sido cortados, ou não seriam capazes de pagar os advogados ou o que quer que seja.

O positivo de Jones em 2017 não foi sua primeira violação antidoping. Ele também teve um em seu registro de 2016, quando antes do UFC 200 ele testou positivo para clomifeno e letrozole, um par de substâncias proibidas pela USADA. Ele foi posteriormente suspenso do esporte por um ano.

Apesar de sua história, Jones se sente exonerado das acusações de que estava usando esteróides.

O caso de Jones, juntamente com outros incidentes de alto perfil envolvendo turinabol oral, principalmente atletas competindo na Liga Principal de Beisebol, que também levou a outra mudança de regra naquele esporte por violações de doping, mudou a forma como os testes e os resultados são percebidos.

Jones pode nunca ter esse no-contest alterado em seu registro, mas ele ainda está feliz por ter lutado para provar sua inocência, o que provavelmente ajudou a alterar as regras.

“Eu levei a bala por este esporte, pela Major League Baseball, e estou feliz que os lutadores no futuro consigam evitar o que passei”, disse Jones.

“Foi um inferno ser considerado um trapaceiro de esteróides, e estou feliz que as pessoas possam ver claramente agora que nunca fui, e me sinto livre.”