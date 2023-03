Jon Rahm, Scottie Scheffler e Rory McIlroy: os novos ‘três grandes’ do golfe para jogar no The Players Championship

Hhistoricamente, o golfe sempre teve seus chamados ‘Big three’. Ninguém pode substituir o original, formado por Nicklaus, Palmer e jogadoros encarregados de acertar o primeiro tiro no Augusta National por muitos anos, até a morte de ‘O Rei’.

Tal trio, da mesma forma que Nadal, Federer e Djokovic se formaram em tênis, chegou ao golfe depois de muitos anos de competição. É muito cedo para saber o que vai acontecer, mas a verdade é que o golfe parece ter agora três jogadores que estão acima dos restantes e que partilham o número 1 do ranking mundial desde julho de 2021.

Eles são Jon Rahm, Scottie Scheffler e Rory McIlroyque foram organizados esta semana pelos organizadores do The Players Championship para jogar na mesma partida (13h56 de quinta-feira e 18h56 de sexta-feira).

Como nos bons anos de Seve, Langer e Norman, uma nova rivalidade esportiva de três vias nasceu e o chamado ‘quinto maior’ está pronto para explorá-la. Os três golfistas que esta semana disputam a liderança do ranking mundial vão disputar uma partida.

Como Max Homa disse, “Rory, Jon e Scottie estão em uma liga própria às vezes.”

Em um período de 13 meses, o ‘Leão de Barrika’ ganhou seis torneios, Scheffler cinco e McIlroy quatro. Dos três, porém, apenas Rory – em 2019 – venceu no lendário TPC Sawagrass, casa do PGA Tour, que deixou de fora o atual campeão Cameron Smith para a ocasião, pois partiu para o LIV.

O espanhol, o americano e o norte-irlandês estão chegando ao The Players em grande forma, embora desta vez as últimas três rodadas de ‘Rahmbo’ (76-76-72) no Arnold Palmer deixaram os apostadores mais divididos. Não há nada para se preocupar, na verdade, já que Jon tem sido competitivo do primeiro ao segundo dia em praticamente todos os torneios por meses.

Em Bay Hill, as coisas simplesmente não correram como o número 1 gostaria. Do tee ao green ele não era o seu eu habitual e o rough tornou-se o inimigo, mas nem todos os torneios podem ser perfeitos e estamos a falar do jogador mais consistente do PGA Tour durante anos. De fato, pelas estatísticas, desde Tiger Woods.

De qualquer forma, a vitória estará aberta em Sawgrass.