Jon Rahm visa triplos especiais de golfe no Arnold Palmer Invitational

Jem Rahm acaba de ganhar seu quinto golfe torneio dos últimos nove que disputou e isso o tornou automaticamente o favorito, junto com Scottie Schefflerpara vencer o Arnold Palmer Invitational, torneio que desde 2007 leva o nome de ‘The King’ e é disputado em Bay Hill, campo de sua propriedade e um dos mais icônicos dos Estados Unidos.

Scheffler é o atual campeão e apenas algumas semanas atrás ele ganhou o Phoenix Open. Rory McIlroy também sabe o que é preciso para vencer este torneio, mas Rahm tem a chance de conseguir algo que poucos conseguiram: ter vencido os três torneios que leva o nome de Jack Nicklaus (O Memorial), Tiger Woods (Genesis Invitational) e Arnold Palmer (AP por convite).

Jon Rahm sobre o número 1 do ranking: ‘Não preciso de um ranking para me validar’

Apenas Fred casais, Ernie Els e Hale Irwin venceram os três.

A chave para o Arnold Palmer Invitational será o Par 5s

RahmAs estatísticas do site falam por si. Em seus últimos 10 torneios, apenas 19 jogadores conseguiram terminar à sua frente, sete deles no Hero World Challenge.

Em tacadas ganhas (do tee, abordagem e com putt) o espanhol entra no top 10 geral, Tigre sendo o único a ter terminado uma época desta forma (nomeadamente 2005 e 2007).

Também é claro ver que Rahm ganha seus torneios no Par 5s. Nos últimos 10 torneios, ele obteve uma pontuação cumulativa de -97.

Quanto à confiança do basco no seu jogo, é claro que a tem pelos resultados que está a conseguir.

Mas, caso houvesse alguma dúvida, ele foi questionado se alguém pode vencê-lo quando ele está jogando seu melhor jogo. Sua resposta foi contundente, pois ele simplesmente afirmou “Não”.

Vencer qualquer torneio de golfe no PGA Tour é extremamente difícil, mas o vencedor do US Open de 2021 tem o jogo e a confiança.