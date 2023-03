Jonathan Majors se tornará o ícone da NBA Dennis Rodman no próximo filme biográfico

Jonathan Majors está definido para jogar Hall of Fame para a frenteDennis Rodman em um próximo filme biográfico.

Rodmanconhecido por sua natureza excêntrica dentro e fora da quadra, será trazido à vida na tela grande por Maiorais e a equipe de produção.

O ator de 33 anos reconhece a pressão que vem ao retratar um personagem tão único e expressou uma vontade de sentar e conversar comRodman a si mesmo, a fim de garantir a precisão no retrato.

Majors, que leva seu ofício a sério, afirmou que nunca colocou um limite em suas habilidades como ator. No entanto, ele admite que esse papel o levará a novos patamares, já que Rodman é um indivíduo completo e exige muito.

Dennis Rodman, atacante do Hall da Fama, recebe tratamento biográfico

Rodman jogado no NBA para 14 temporadas, principalmente com o Detroit Pistons e búfalos de Chicago.

Como um duas vezes Todas as estrelasRodman venceu dois campeonatos com os Pistons e foi fundamental no tricampeonato dos Bulls como campeões da NBA com sua presença dominante no vidro e defensivamente.

O próximo filme biográfico certamente capturará a essência das conquistas de Rodman na quadra, bem como sua personalidade colorida fora da quadra. Os fãs de Rodman e Majors podem esperar ver esse personagem único ganhar vida na tela grande.