Jordyn Woods fica do lado de Selena Gomez em meio a briga com a ex-BFF Kylie Jenner

Jordyn Woods está andando com Selena Gomez em uma briga que realmente não tem nada a ver com ela – bem, exceto pelo fato de ser Selena vs. ex-BFF de Jordyn, Kylie Jenner dar Hailey Bieber.

Jordyn não fez exatamente uma declaração de guerra, mas ela fez a próxima melhor coisa quando exibiu um delineador de lábios que ela diz que ama – um da marca de maquiagem de Selena, Rare Beauty.



Snapchat / @jordynnwoodss

Ela deu uma olhada mais de perto no forro, para quem quisesse saber a cor … e é ironicamente chamado de “palavras gentis”. O momento de sua postagem #TeamSelena parece bastante óbvio uma semana depois que Kylie supostamente começou a brigar com SG – porque, como todos sabemos, não há amor perdido entre Jordyn e Kylie desde KJ cortou ela lá em 2019.

O que é hilário aqui é que tudo isso foi desencadeado por aquele problema sempre divisivo … sobrancelhas.

ICYMI … Selena postou nas redes sociais na semana passada, mostrando suas sobrancelhas que ela disse ter laminado demais sem querer.

Kylie então compartilhou uma foto de suas próprias sobrancelhas no dia seguinte, dizendo “isso foi um acidente?” Ela seguiu com uma captura de tela de uma chamada do FaceTime com Hailey … focando em suas sobrancelhas, é claro.

Isso foi o suficiente para os fãs de todas as três mulheres lerem entre as sobrancelhas e começarem a criticar quem está protegendo quem.

Os acampamentos de Selena e Hailey já estavam do lado de fora porque Justin Bieber começou a namorar Hailey logo depois que ele e Selena desistiu anos atrás. Embora houvesse um aparente tratado de paz entre eles no ano passado – tudo começou a surgir novamente no mês passado, quando Hailey postou um TikTok agora excluído, muitos pensaram que estava chamando Selena.



TikTok / @selenagomez

FYI – Selena anunciou que está Tire uma folga da mídia social na semana passada em meio a todo o barulho … dizendo que ama quem ela é e acrescentando: “Isso é um pouco bobo”.

Não é boba o suficiente para Jordyn ficar quieta à margem … já que ela agora escolheu se opor a sua amiga que se tornou inimiga, Kylie.