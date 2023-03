Jorge Masvidal dispara contra Colby Covington, ameaças de Jon Anik: ‘Colby é apenas um campeão de chamar a polícia’

Não conte Jorge Masvidal fora da conversa pelo título ainda.

Masvidal se viu do lado de fora depois que o presidente do UFC, Dana White, nomeou Colby Covington como o próximo candidato ao cinturão dos meio-médios após a vitória da trilogia de Leon Edwards sobre Kamaru Usman no UFC 286. O anúncio de White antecipou bizarramente a próxima luta de Masvidal contra Gilbert Burns em 8 de abril no UFC 287, que muitos presumiram que teria implicações no título. Mas com Edwards já deixando claro que quer Masvidal como próximo, “Gamebred” está confiante de que as coisas em 170 libras estão longe de serem resolvidas.

“Eu amo Dana, mas Dana diz muitas coisas”, disse Masvidal na segunda-feira A Hora do MMA. “A história diz uma coisa – quem faz mais barulho quando luta, quem vende mais pay-per-views e quem os fãs querem ver no final do dia, é quem vai conseguir. o tiro do título em cima dele. Pelo que me lembro, os campeões sempre deram as cartas, e Colby é apenas um campeão em chamar a polícia, aquela vadia chupadora de pau, filha da puta.

“Então eu vou continuar a me fazer. Eu vou lá e quebro a porra da cara do Gilbert, e então o Leon vai chamar meu nome e depois vamos lutar com o Leon pelo cinturão, e é isso. Então Colby pode apenas sentar na caixa de tempo limite até que eu chame sua bunda para lutar comigo novamente.

Certamente não há amor perdido entre Masvidal e Covington. A rivalidade entre os dois ex-companheiros de quarto e parceiros de treinamento só aumentou de intensidade desde a luta rancorosa de março de 2022 no UFC 272, que Covington venceu por decisão unânime.

Nas semanas após a briga, Masvidal foi preso por supostamente agredir Covington do lado de fora de uma churrascaria em Miami. As questões legais de Masvidal decorrentes desse suposto incidente continuam em andamento – uma data pré-julgamento está marcada para 10 de maio, com o julgamento previsto para começar em 22 de maio.

É tudo um pouco louco para Masvidal considerar, especialmente quando ele vê Covington ameaçando matar o comentarista do UFC Jon Anik em uma entrevista recente ao MMA Fighting.

“Ainda tenho três crimes por causa dessa vadiazinha, que supostamente fiz isso e supostamente fiz aquilo”, disse Masvidal. “Esse cara é um covarde mentiroso, o mesmo covarde que todos nós o vimos ser na porra da TV, e agora ele está tentando Jon Anik, dizendo que vai matar Jon Anik. Quem diabos é você, mano? Seu gângster de merda ou você é um policial chamando de vadia apresentando queixa dizendo que outro lutador lhe deu dano cerebral supostamente isso e aquilo?

“Estou te dizendo, mano, esse cara é um delator genuíno. Ele está dizendo a Jon Anik: ‘Seus filhos não vão ter você’, e isso e aquilo. Cale a boca, você não vai fazer m**** nunca na sua vida, seu filho da puta.

“Eu entendo se você tentar alguém como a bunda de Chael Sonnen ou o fodido Daniel Cormier, se eles são lutadores e tudo mais e você os vê”, continuou Masvidal. “Mas você está simplesmente tentando um jornalista, um civil, um cara que não é um veterano de combate ou nada. Por que ele não fala assim com esses outros caras que brigavam? Ele não vai porque tem medo deles. Ele vai falar assim com o Anik porque o Anik pesa 140 e porra ele não é um lutador, cara. Mas é sempre quem Colby tem sido, mano.

“Eu estava lá quando [Fabricio] Werdum acertou um bumerangue em sua cabeça – aquele cara foi correndo para a polícia imediatamente na Austrália. O UFC disse: ‘Ei irmão, não precisa envolver a polícia’, isso e aquilo. Ele disse: ‘Eu não me importo’, e foi até a porra da polícia e os envolveu e chamou a polícia na porra do Werdum na Austrália, registrou um relatório policial e tudo como uma pequena vadia. Fui à delegacia de polícia na Austrália para registrar um boletim de ocorrência. Você ouviu o que estou dizendo, cara? Esse cara é fod****** b****.”

Masvidal, de 38 anos, reiterou inúmeras vezes que considera sua batalha contra Burns a prioridade mais importante agora em sua vida, ainda mais do que o evento Gamebred Boxing 4 que ele deve promover neste sábado em Milwaukee, que conta com Anthony Pettis x Roy Jones Jr. no evento principal e uma série de estrelas do MMA no card principal.

Mas Masvidal também prometeu que a história entre ele e Covington ainda não acabou.

“Mano, Colby estava dizendo que ele teve uma lesão cerebral, e esta lesão cerebral supostamente foi por minha causa. Então é engraçado para mim”, disse Masvidal. “Eu ouvi essa besteira, cara, e ele só estava tentando me processar depois de dizer várias coisas, que se ele me visse na rua, ele iria embora eu em uma poça do meu próprio sangue e toda essa merda em um podcast que mais de 2 milhões de pessoas ouviram. Então esse cara está delirando, mano. Esse cara sai por aí dizendo uma coisa e depois faz o contrário, então não penso nada sobre ele.

“Não há ninguém no esporte que eu não goste formalmente além dele. Ele não é minha praia, mano. E supostamente isso e supostamente aquilo, não posso falar muito sobre isso, mas vou te dizer uma coisa – quando entrarmos na jaula de novo, vou acabar com ele legalmente, mano. Venho treinando para ele desde o momento que essa luta acabou. Estou apenas me preparando para ele.