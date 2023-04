Jorge Masvidal rasga Leon Edwards x Kamaru Usman 3, jura que é campeão ’10 vezes o empate’ está na Inglaterra

Não conte com Jorge Masvidal entre os que ficaram impressionados com a defesa do título meio-médio de Leon Edwards sobre Kamaru Usman na recente luta da dupla no UFC 286.

“Sou um purista em luta e outras coisas, e pensei que os dois caras não estavam lutando em seu potencial, por qualquer motivo. Não foi a luta que os torcedores mereciam”, disse Masvidal esta semana no A Hora do MMA. “E é algo que sempre aconteceu para os dois durante toda a carreira. É por isso que eles não são os favoritos dos fãs, é por isso que eles não quebram recordes de pay-per-views – porque eles não arriscam.

“Os fãs não são estúpidos, eles sabem o que estão assistindo. Eles sabem que quando você coloca um cara lá dentro, ganhando ou perdendo, como eu, eu vou na sua jugular. Vou tirá-lo daqui e tenho a capacidade de tirá-lo. Eu vou tirar você. Muitas vezes esses caras estão apenas jogando pontos e muito estratégicos, uma dobradinha no ar e depois se movem por uns três minutos. Não é um tipo de luta que eu trago. A divisão definitivamente precisa mais de mim do que eu preciso da porra da divisão, cara.”

Edwards consolidou seu reinado pelo título do UFC ao vencer por decisão majoritária no UFC 286 após sua dramática reviravolta sobre Usman em agosto de 2022, que viu Edwards conquistar o cinturão com um nocaute com chute na cabeça no quinto round no minuto final no UFC 278 Edwards agora está invicto em 12 aparições consecutivas no octógono. Sua ascensão ao topo da divisão o catapultou para o quarto lugar no ranking peso por peso do MMA Fighting.

Mas Masvidal, 38, não está vendido. Embora ele reconhecesse que Edwards é um campeão habilidoso, “Gamebred” também criticou Edwards vs. Usman 3 como “chato” e chegou a prever que se ele e Edwards se encontrassem em uma disputa de rancor longamente discutida em Londres, Masvidal será aquele que receberá a maior parte do apoio dos fãs dos compatriotas de Edwards.

“Você pode não acreditar nisso, mas eu sou 10 vezes mais atraente do que a porra da cara dele na Inglaterra”, disse Masvidal. “Do que você está falando, porra? Estou dizendo a você. Estou lhe dizendo que sou uma atração maior na porra da Inglaterra. Pergunte a filhos da puta.

“Quantos pay-per-views ele e Usman acabaram de fazer? … Se o número estivesse em algum lugar decente, acredite, eles já teriam insinuado, porque é digital s ***. Eles já sabem de tudo isso. É digital. Se esse número fosse bom, eles já teriam vazado isso. ‘Oh, Leon, blá, blá, blá, 500.000 pay-per-views.’ Você não viu merda porque eles não venderam merda nenhuma. Ninguém conhece os dois, mano. Eles são bons competidores, são bons lutadores, mas não colocam tudo em risco, então ninguém vai comprar suas merdas.

“Eu vou bater no cara inglês com mais fãs ingleses do que ele, mano”, continuou Masvidal. “Vou te contar.”

Masvidal está definido para enfrentar Gilbert Burns em uma luta crucial no dia 8 de abril no co-evento principal do UFC 287, que acontece em sua cidade natal, Miami.

O presidente do UFC, Dana White, insistiu repetidamente que Masvidal vs. Burns não afetará quem desafiará o título de Edwards a seguir; essa honra já foi concedida a Colby Covington, por White. Mas a suposta chance de título de Covington não está isenta de controvérsias – fãs, mídia, outros meio-médios e até mesmo o próprio Edwards questionaram publicamente a decisão do UFC até 170 libras, com Edwards proclamando que não lutará com Covington na próxima.

Em vez disso, Edwards prefere lutar contra Masvidal – desde que “Gamebred” vença no UFC 287 – em grande parte por causa do animus que os dois compartilham desde o confronto de 2019 em Londres. Essa sugestão parece perfeita para Masvidal, que disse em A Hora do MMA que ele acredita que ele e Edwards poderiam lotar um estádio no Reino Unido se o UFC agendasse sua luta rancorosa.

Mas Masvidal também sabe que a conversa é inútil a menos que ele vença o UFC 287.

“Mesmo que o título [shot] não estava na linha, é na minha cidade natal, onde tudo começou. Então, só por isso, sinto que uma exclamação é muito, muito necessária, de uma forma que só eu poderia entregar – o garoto de Miami em Miami entregando, porque também deve ter um pouco de estilo ”, Masvidal disse. “Isso não é aquele nocaute de cinco segundos. Temos que quebrar os recordes com estilo e [let them] saiba que estou aqui. Então eu sinto que tenho que ir lá, não importa o que aconteça e apenas dar a melhor versão de mim, e todo o resto se encaixará.

“Não que eu tenha que acertar qualquer movimento em particular, ou isso e aquilo, mas apenas vá lá e compita e dê tudo de mim desde o início do sino até o final do sino .”