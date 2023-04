José Aldo: exposição de Floyd Mayweather ainda está em negociações, mas foco está em Jeremy Stephens

José Aldo ainda quer enfrentar o lendário campeão Floyd Mayweather ainda este ano, mas essa não é sua principal preocupação no momento.

O ex-campeão dos penas do UFC e do WEC disse esta semana no MMA Fighting’s Trocação Franca que Ali Abdelaziz se juntou a Andre Pederneiras como seu empresário no boxe e ainda está discutindo um possível confronto com Mayweather na Arábia Saudita. Por enquanto, Aldo está programado para lutar contra Jeremy Stephens no evento Gamebred Boxing 4 de sábado em Milwaukee, e ele não se permitirá pensar além de “Lil ‘Heathen”.

“Estou apenas treinando aqui”, disse Aldo. “Eu esqueço tudo isso [with Mayweather] um pouco porque meu próximo passo é a luta contra Jeremy, então não consigo pensar em mais nada. Depois da minha apresentação no sábado, não só a de Mayweather, teremos novas ofertas para nós [to box].”

Segundo Aldo, o plano original da Gamebred Boxing 4 era um embate com Artem Lobov, mas não deu certo. Com a possível luta contra Mayweather se aproximando, Aldo explicou por que não está considerando enfrentar o ex-campeão de boxe Acelino Freitas, um dos boxeadores mais populares do Brasil que o chamou de forma consistente nos últimos anos.

“Não faz o menor sentido”, disse Aldo. “Já lutei boxe no Brasil [in my debut] porque fazia parte do nosso plano nos adaptarmos antes de voar mais alto. Tínhamos esse plano e voltar a lutar no Brasil não faz sentido”.

Freitas competiu recentemente em duas lutas de exibição no Brasil, brincando com o popular YouTuber Whindersson Nunes e depois desmantelando violentamente o veterano do MMA Jose Landi-Jons em apenas 85 segundos.

“[The purse] estamos sendo pagos agora é maior do que algumas pessoas receberam no UFC ou em outras promoções. Não pode comparar com o que [he’s made] no Brasil”, disse Aldo. “Lutamos pelo que é certo, não pelo que pode acontecer. Se o Brasil tivesse a cultura do pay-per-view ou das arenas lotadas como na América, eu pensaria em lutar no Brasil, mas isso não passa pela minha cabeça agora.

“Meu próximo desafio é no sábado e quero fazer um ótimo desempenho porque é assim que continuaremos lutando contra grandes atletas na América.”

Aldo conheceu Emmanuel Zambrano em sua estreia no boxe em fevereiro passado, no Rio de Janeiro, derrotando o boxeador argentino na decisão de seis assaltos no Shooto Boxe. Aldo não recebeu um bom dinheiro por isso, mas também não era esse o plano. No entanto, ele admite que se sentiu pressionado a entregar uma vez que a partida de Stephens já havia sido anunciada oficialmente para abril.

“Tive que fazer uma boa apresentação e fazer uma ótima estreia para convencer todo mundo”, disse Aldo. “Eu tinha um pouco de medo de [the fight] não indo do jeito que eu esperava e frustrando o próximo passo que tínhamos em mente, sabendo que já tínhamos o próximo [match] reservado – e [Stephens] é bem mais difícil que a estreia [opponent].”

Aldo e Stephens já se enfrentaram antes no MMA, com o brasileiro vencendo por nocaute no primeiro round dentro do octógono em 2018. Aldo venceu quatro de suas próximas oito aparições no UFC, lutando contra Petr Yan pelo título vago do peso galo no processo, antes de se aposentar em 2022 para competir no boxe.

“É uma nova história”, disse Aldo sobre lutar contra Stephens pela segunda vez. “Estamos nos enfrentando agora e não tem nada a ver com o que fizemos durante anos no UFC ou em qualquer outra organização que ele esteja lutando agora. Acho que ele não está pensando no que aconteceu antes. Vamos boxear, é completamente diferente agora.”