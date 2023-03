Jovem pensa que é piloto de F1 em Mônaco… e acaba destruindo seu carrinho elétrico!

TA curva fechada de Loews (agora Fairmont) é a curva mais lenta do Campeonato Mundial de Fórmula 1; na verdade, os monolugares precisam ir direto para a primeira marcha para negociá-la.

É também uma das mais glamorosas, chegando em uma parte pitoresca do circuito de Mônaco… mas foi notícia no sábado depois que um incidente bastante embaraçoso ocorreu na famosa curva.

Um piloto, provavelmente fã de Fórmula 1, subia e descia a mítica curva de Loews em um carro muito diferente das máquinas comandadas por Sir Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Era talvez o veículo mais justaposto possível: o pequeno Microcarro elétrico Citroen AMI.

Loews a todo vapor… e acaba mal

Como Ayrton Senna ele próprio, o jovem quis fazer uma curva fechada com o citadino eléctrico (com uma velocidade máxima de 45 km/h), e a subida foi boa, mas na descida foi onde as coisas se complicaram um pouco.

Tanto é assim que acabou num capotamento e uma grande batida contra os cabeços que, felizmente, protegem os carros de escaparem dos confins da via.

Dado o fato de que o layout do circuito faz parte das estradas funcionais de Mônaco longe do fim de semana da corrida de F1, é um milagre que ninguém tenha se machucado olhando para o número de pedestres ao redor.

Não é para isso que o Citroen AMI foi projetado

O AMI faz parte da gama Citroën há três anos. É uma solução específica para micromobilidade elétrica, pensada apenas para uso urbano.

Com apenas 2,5 metros de comprimento, tem espaço para dois passageiros, incluindo o motorista, e funciona com energia elétrica.

Possui uma pequena bateria de 5,5 kWh que fornece um alcance de 75 quilômetros por carga.

O Citroen AMI pode ser carregado em qualquer tomada doméstica em apenas quatro horas.