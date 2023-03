Julia Faustina pode ser mais uma menina desaparecida na Suíça, teste de DNA será feito

Adepois Julieta Faustina alegou ser a menina portuguesa que desapareceu em 2007, Madeleine McCann, agora a sua vida toma um novo rumo e os detetives dizem que ela pode realmente ser Lívia Sheppuma menina que desapareceu na Suíça em 2011.

Algumas semanas atrás Julieta Faustina viralizou ao colocar nas suas redes sociais várias semelhanças físicas que tinha com McCann, a jovem polaca afirmou ser a menina desaparecida em Portugal. Os pais de Madeleine negaram tudo e mantiveram a conclusão da polícia britânica de que Madeleine morreu no dia em que desapareceu.

Ainda, Julieta Faustina fez um teste de DNA, informou o The Sun, para descobrir quem ela realmente é.

A história por trás da garota que diz ser Madeleine McCann

Júlia Faustina pode ser Lívia Ovelha

Um grupo de detetives online agora afirma que Julia Faustina se parece mais com Lívia Sheppuma menina que desapareceu em 2011 com sua irmã gêmea Alessia quando elas tinham seis anos.

Fia Johansson, detetive particular e médium que trabalhou com a polícia nos Estados Unidos, está investigando as denúncias de Julia e afirma que a jovem está receptiva à ideia de que possa ser outra criança desaparecida e que esperam fazer um teste de DNA com ela. família.

“Julia está muito aberta à ideia de que ela pode ser Lívia Schepp e estamos investigando essa possibilidade. Falei com ela sobre isso e ela está aberta ao fato de que pode ser qualquer criança desaparecida, não apenas Madeleine. Julia só quer saber a verdade sobre quem ela é”, disse Johansson ao The Sun.

Johansson afirma que Julieta Faustina sentiu uma ligação muito forte com Madeleine McCann porque um dos suspeitos do desaparecimento da portuguesa se assemelha a um homem que a abusou em criança.

É importante mencionar que a família do pequeno Lívia teria abordado Julia, e ela teria concordado em tirar uma amostra de DNA, informou o Daily Star.