Julia Faustyna, a polonesa Madeleine McCann, tomou 35 comprimidos desde os sete anos de idade, disse Fia Johansson

Júlia FaustinaEla, que ficou famosa por afirmar ser a criança Madeleine McCann que desapareceu em Portugal há mais de 10 anos, teria sofrido de uma espécie de bauso e foi receitada 35 comprimidos por dia pelo seu psiquiatra.

Fia Johanssonmédium, psicóloga e porta-voz de Faustyna, comentou que Júlia foi medicada desde os sete anos por um psiquiatra, no seu ponto de vista para esconder algo como um possível abuso sexual, por isso ela tem alguns problemas, que ela garante serem decorrentes de um “envenenamento”.

Johansson comentou ao RadarOnline.com que eles solicitaram registros médicos do hospital onde Julia nasceu na Polônia, mas não receberam nada.

“Também estamos aguardando os (resultados dos) exames de sangue”, disse o Dr. Johansson à repórter Samanta Benitz do RadarOnline.com. “Ela usou 35 comprimidos desde os 7 anos de idade desde o momento em que ela contou… alguém a abusou sexualmente.”

“Ainda não sabemos que tipo de efeitos colaterais ela teve com os 35 comprimidos. e ainda estamos tentando pegar o prontuário, que o médico que receitou todos aqueles comprimidos e que eles ainda não estão nos atendendo, não estão nos contando o que está acontecendo”, explicou ela.

A polícia da Polônia descartou que Júlia Faustina21, é o britânico Madeleine McCannque desapareceu em 2007 aos 3 anos de idade durante as férias com a família em Portugal.

O porta-voz da polícia em Wroclaw, Powel Noga, disse que o caso está a ser investigado pelas autoridades polacas, mas que está descartada a hipótese de que Julia seja mesmo Madeleine.

“As ações dos policiais da sede da polícia de Vojvodina nesta fase contradizem a versão apresentada por esta mulher. Embora as atividades estejam em andamento, já se pode descartar que esta versão seja verdadeira”, disse Powel, segundo reportagem do portal polonês Pudelek.

Entre as “provas” apresentadas pela jovem encontram-se fotografias dela e de Madeleine quando crianças, apontando semelhanças como um ponto no lado esquerdo do rosto, a forma do rosto e do nariz, e vagas memórias que diz ter de sua própria infância.

No entanto, além da idade incompatível – Madalena teria 19 anos, enquanto a jovem tem 21 – A família de Júlia diz que ela sofre de problemas psiquiátricos e apontou que eles têm todas as evidências e memórias para mostrar que ela não é a menina desaparecida.