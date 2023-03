Jundiaí Empreendedora anuncia vagas de EMPREGOS em São Paulo

No estado de São Paulo, o Jundiaí Empreendedora via Prefeitura Municipal anuncia abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Servente de Limpeza (2)

Servente de Pedreiro (6)

Soldador Elétrico (1)

Técnico de Enfermagem do Trabalho (1)

Eletricista de Instalações Industriais (1)

Empacotador (4)

Encanador Industrial (2)

Inspetor de Alunos de Escola Privada (2)

Inspetor de Qualidade (1)

Açougueiro (1)

Administrador de Recursos Humanos (1)

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria (1)

Ajudante de Cozinha (1)

Ajudante de Motorista (8)

Ajudante de Saneamento (1)

Operador de Trefila (1)

Pedreiro (4)

Peixeiro (Comércio Varejista) (2)

Porteiro (1)

Rasteleiro de Asfalto (2)

Recepcionista/ Secretária (1)

Analista de Suporte (1)

Armador de Ferragens Na Construção Civil (1)

Servente (Construção Civil) (5)

Assistente Administrativo (1)

Atendente Balconista (4)

Atendente de Cafeteria (4)

Operador de Lavador de Veículos (1)

Repositor – em supermercados (2)

Vendedor de Comércio Varejista (5)

Vendedor de Comercio Varejista (PCD) (1)

Carpinteiro (Obras) (2)

Chefe de Serviço de Limpeza (6)

Conferente de Logística (3)

Consultor de Vendas (1)

Controlador de Acesso (9)

Auxiliar Administrativo (1)

Auxiliar de Cozinha (1)

Auxiliar de Faturamento (1)

Auxiliar de Limpeza (7)

Auxiliar de Linha de Produção (41)

Auxiliar de Logística (1)

Auxiliar de Manutenção Predial (1)

Operador de Caixa (3)

Operador de Caixa (PCD) (1)

Operador de Empilhadeira Elétrica (1)

Operador de Extrusora de Borracha e Plástico (1)

Auxiliar de Mecânico de Automóveis (1)

Auxiliar de Operação (1)

Balconista de Açougue (10)

Cozinheiro de Restaurante (3)

Cozinheiro de Restaurante de Indústria (3)

Inspetor de Qualidade – nas indústrias (4)

Jardineiro (1)

Limpador de Vidros (10)

Manobrista (3)

Mecânico de Motor a Diesel (2)

Montador de Equipamentos Elétricos (5)

Motorista de Caminhão (2)

Motorista de Ônibus Rodoviário (25)

Office-Boy (1)

Vendedor em Domicílio (5)

Vendedor Interno (1)

Zelador (2)

Zelador de Edifício (1)

Analista Contábil (1)

Analista de Custos (1)

Analista de Projetos Logísticos (PCD) (1)

Atendente de Farmácia – Balconista (5)

Atendente de Informações (Telemarketing) (3)

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do jundiaí empreendedora e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

