FO futebol francês e mundial está de luto. Só Fontaine (Marrakech, 1933) morreu aos 89 anos. Lenda de Les Bleus e Estádio de Reims (1956-62), com quem conquistou três campeonatos, uma taça e foi vice-campeão da Taça dos Campeões Europeus de 1959, perdendo (2-0) a final contra Real Madrid… o atacante é o recordista de gols em uma Copa do Mundo.

Na Suécia 1958, onde a França terminou em terceiro, Fontaine marcou 13 gols. Encerrou a carreira na Seleção com 30 gols em 21 partidas. Em sua carreira entre USM Casablanca, Nice e Reims, Fontaine marcou 258 gols em 284 partidas.

Um brilhante atacante, que fundou o Sindicato dos Futebolistas Franceses com Perguntarque em 2014 recebeu a Chuteira de Ouro honorária no Brasil.

“Estou muito orgulhoso de receber este prêmio único. É bom porque eu também sou único. E os caras ao meu lado que o entregam são únicos”, confessou Fontaineque recebeu o prêmio de Platina e Ronaldo Nazário. Que ele descanse em paz.

Quase 65 anos se passaram e Só Fontaineo nome de ainda aparece toda vez que uma Copa do Mundo é realizada. Não surpreendentemente, é o recorde mais antigo da história do esporte. O lendário atacante francês, nascido em Marrakech, fez história em 1958 ao marcar 13 gols em seis partidas na Copa do Mundo de 1958. Até hoje, o recorde do antigo Legal jogador permanece intacto, tornando a lenda do atacante recém-falecido maior a cada ano.

A estatística permanece ali, inalterável com o passar do tempo, valiosa e inédita, intocável para todas as grandes figuras que passaram pela história das Copas do Mundo. O fato é que muitas circunstâncias se juntaram para levar Fontaine a tocar o céu com as mãos naquela Copa do Mundo. A França foi a primeira a chegar ao solo sueco, até porque muitos pensaram que também seriam os primeiros a partir. Eles não eram. Fontaineà época, não entrou no XI titular do Debulhadorapesar de chegar com uma carta de apresentação imbatível: 34 gols com Estádio de Reimsartilheiro da Ligue 1 e Chuteira de Ouro Europeia.

E aqui estava o primeiro fator para conseguir a façanha. Sorte, ou como você queira chamar, aliada a Fontainee a lesão do atacante titular Raymond Blair abriu as portas para o time titular. De lá, para a glória. O que quase ninguém sabia na época era que as botas com as quais Fontaine torturado os goleiros adversários não eram dele. Na época, cada jogador tinha dois pares de chuteiras, e o bom e velho Fontaine chegou à Suécia com falta de equipamento. Stephane Bruey, companheiro de seleção, teve que emprestar alguns. E Fontaine os devolveu a ele, seis jogos depois e com mais treze gols.

Três gols contra o Paraguai, dois contra a Iugoslávia, um contra a Escócia, dois contra a Irlanda do Norte, um contra o Brasil e quatro contra a Alemanha Ocidental. Quatro que poderiam ter sido cinco.

FontaineA humildade era tanta que nem passou pela cabeça do atacante pedir ao companheiro Perguntar para tomar uma penalidade na batalha pelo terceiro e quarto lugares. “Ele estava encarregado de marcar os pênaltis, então não foi diferente naquele dia”, disse Fontaine alguns anos depois. Apesar da conquista, a França enfrentou o Brasil de Garrincha, Didi, Vavá e muito jovem Primeiro, que dava os primeiros passos. Sua parceria com Raymond Kopa não era suficiente. Mas a parceria que formaram entraria para a história do futebol. “Ele era o atacante que se encaixava perfeitamente no meu jogo. Eu tinha certeza que o encontraria quando saísse do drible”, disse o brilhante lateral, cuja carreira internacional foi quase perfeita. Desde a estreia, incluindo um hat-trick frente ao Luxemburgo, até ao último jogo, em que marcou 30 golos em 21 jogos.