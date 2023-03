Justiça bate o martelo e decide que Mercado Livre deverá pagar indenização

A Mercado Livre é uma das maiores empresas de vendas online da América Latina. Na plataforma é possível encontrar diversos itens, seja de tecnologia, moda e outros. No entanto, recentemente, a empresa foi condenada a pagar uma indenização a um cliente que adquiriu um produto, mas não o recebeu.

De acordo com informações oficiais, o cliente comprou um refrigerador pelo site de vendas, porém, o item não foi entregue ao consumidor. Diante disso, o comprador abriu uma reclamação na própria plataforma. No entanto, após não obter resposta, o cliente decidiu abrir uma ação judicial contra a Mercado Livre, onde a 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o e-commerce indenize o comprador no valor de R$ 10 mil.

Segundo o comprador, ao realizar a compra do refrigerador, no valor de R$ 705,15, o vendedor parceiro da empresa garantiu que o prazo de entrega seria entre 3 a 5 dias. Todavia, a entrega não aconteceu.

Golpe na compra do Mercado Livre

O cliente afirma que sofreu um golpe. Além disso, a pessoa que aparecia como vendedor também foi foi vítima, visto que foi comprovado que seus dados foram utilizados indevidamente por criminosos na plataforma.

Portanto, a justiça decidiu em primeira instância que o valor da indenização ao cliente seria equivalente a apenas o valor do produto. Entretanto, não conformado com a decisão, a vítima entrou com o pedido de R$ 10 mil por danos morais, que foi concedido.

Como evitar golpes em compras virtuais

Anualmente, vários órgãos de proteção ao consumidor destacam algumas dicas de extrema importância para os consumidores. Assim, as chances de cair em algum golpe em compras virtuais diminuem bastante. Confira abaixo algumas delas:

1- Digite o endereço da loja virtual

A princípio, é importante que os consumidores digitem o endereço da loja em que deseja realizar alguma compra. É válido destacar que os interessados nunca devem clicar em links que, teoricamente, são das lojas virtuais. Acontece que esses links podem direcionar o consumidor para páginas que roubam dados.

2- Fique atento às promoções

Outra dica importante é ficar atento quanto às promoções ou anúncios marcados por grandes descontos. Isso porque, “Promoções imperdíveis” devem ligar o sinal de alerta do consumidor, que precisa desconfiar quando há pedido de pagamento na hora para evitar a perda do produto ou quando o desconto é muito maior que o esperado.

Portanto, o consumidor deve analisar o preço em várias lojas online e fazer uma média. Dessa forma, se deve desconfiar se o preço for muito inferior ao praticado pelo mercado.

3- Pague suas compras com o cartão virtual

Especialistas afirmam que a melhor opção para compras virtuais é o pagamento com cartão virtual. Isso porque, o uso de cartão físicos, seja débito ou crédito, aumenta o risco de roubo de informações pessoais.

4- Atenção na hora do pagamento

Ainda, os especialistas alertam que os consumidores também devem estar atentos na hora do pagamento. Em caso de pagamento com PIX, o cliente deve realizá-lo apenas dentro do ambiente virtual da loja. Entretanto, caso a pessoa escolha o boleto, deve conferir qual empresa beneficiária aparecerá no documento.

5- Evite compras em computadores públicos

Por fim, as compras online nunca devem ser realizadas em computadores públicos. É importante que o consumidor se atente a realizar compras e transações online apenas do seu próprio aparelho para que não corra o risco de ter dados roubados.