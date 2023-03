Justin Bieber cancela todos os shows devido a problemas de saúde mental

Fans do artista canadense Justin Bieber recebeu más notícias sobre sua saúde mental e sua turnê em andamento, pois o cantor anunciou o cancelamento de todos os seus shows para priorizar sua saúde.

Embora, em princípio, apenas as datas restantes de sua ‘Justice World Tour’ tenham sido adiadas, esta decisão foi aplicada a todos os seus shows agendados.

Justin Bieberque completou 29 anos no dia 1º de março, decidiu cancelar todos os shows em que estava em turnê pelos principais países do mundo com apresentações no Reino Unido, França, Polônia, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca e República Tcheca.

Não devido à Síndrome de Ramsay-Hunt

Embora rumores sugerissem que era devido à síndrome que Justin Bieber sofre de síndrome de Ramsay-Hunt, todas as indicações são de que tem mais a ver com sua saúde mental.

Ele foi diagnosticado com a síndrome há alguns meses e cancelou algumas de suas datas de shows.

Portanto, não é a primeira vez que o canadense cancela parte de sua turnê devido a problemas de saúde.

“Lamentamos informar que Justin BieberOs shows do cantor, planejados para a arena O2, foram cancelados”, disse um comunicado de seu promotor em Londres.

“Entendemos sua decepção e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.”

O anúncio foi repetido pelos promotores nos respectivos países onde Bieber estará ausente.

No entanto, nem o canadense pessoalmente nem seus representantes se pronunciaram sobre o assunto.

Justin Bieber: Preciso priorizar minha saúde agora

O comunicado também afirma que o dinheiro que os torcedores gastaram com ingressos será reembolsado e, como mencionado acima, esta não é a primeira vez Justin Bieber foi forçado a cancelar qualquer uma de suas datas.

“Depois que saí do palco, o cansaço tomou conta de mim e percebi que preciso priorizar minha saúde agora”, disse ele na época.

“Como você pode ver, este olho não pisca”, Justin Bieber disse a seus seguidores em um vídeo do Instagram sobre a síndrome de Ramsay-Hunt.

“Eu não consigo nem sorrir com este lado do meu rosto, esta narina não se move. Eu tenho paralisia total desta parte do meu rosto.”