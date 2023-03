Justin Gaethje: comentário de Michael Bisping foi ‘pouco profissional’ para o evento principal do UFC 286

Justin Gaethje não ficou impressionado com o trabalho de comentário de Michael Bisping no UFC 286.

O contendor dos pesos leves criticou Bisping pelo que ele percebeu ser um comentário tendencioso quando chegou a hora de convocar a luta principal do campeonato dos meio-médios de sábado entre Leon Edwards e Kamaru Usman. Edwards e Bisping são ingleses, enquanto Gaethje é parceiro de treino de Usman.

Edwards derrotou Usman por decisão da maioria para reter o título de 170 libras.

“Eu pensei [Usman] venceu a luta”, disse Gaethje quando questionado sobre sua opinião sobre a luta da trilogia Edwards-Usman. “Mas provavelmente sou tão tendencioso quanto os juízes. Certamente não tão tendencioso quanto Michael Bisping, que não deveria ter chegado nem perto de um microfone durante aquela luta. É uma merda.

Gaethje não forneceu nenhum exemplo específico de por que considerou o comentário de Bisping tendencioso. A lenda britânica do MMA esteve presente durante todo o pay-per-view de sábado em Londres, que contou com vários lutadores do Reino Unido em ação.

Questionado se achava que os comentaristas não deveriam ser designados para lutas com amigos e companheiros de equipe, Gaethje se recusou a compartilhar sua opinião.

“Não é minha decisão”, disse Gaethje. “Eu apenas pensei que era muito pouco profissional.”

Bisping não foi o único funcionário do UFC que deixou Gaethje coçando a cabeça, já que sua luta co-luta principal contra Rafael Fiziev também terminou em empate por decisão da maioria com um resultado que foi lido de maneira pouco ortodoxa. O locutor do ringue, Bruce Buffer, leu primeiro um placar de Gaethje de 29-28, depois um segundo placar de 29-28 sem nenhum nome associado a ele e, em seguida, o placar de 28-28 antes de anunciar Gaethje como o vencedor.

Gaethje estava confiante de que havia vencido a luta, mas ainda era um momento confuso para ele.

“A maneira como ele anunciou foi muito estranha”, disse Gaethje. “Ele disse 29-28 Gaethje e então ele disse 29-28 e não seguiu com um nome, então eu fiquei tipo, ‘O que diabos está acontecendo?’ mas então eu ouvi 28-28. Eu sabia que venci aquela luta. Eu não teria feito aquele backflip se não tivesse 99% de certeza de que venci a luta.”

E depois há o presidente do UFC, Dana White, que pode ter ficado preocupado com Gaethje comemorando sua vitória com um de seus saltos espetaculares fora da jaula. Mas ele tem certeza de que o patrão não terá problemas com isso.

“Não, ele adora”, disse Gaethje quando questionado sobre a comemoração.