Justin Gaethje quer Poirier em seguida, acredita que pode nocautear Islam Makhachev

Justin Gaethjeestá se preparando para uma corrida pelo título, e a estrela do UFC nos diz que tem o poder de destronar o campeão Islam Makhachev … mas ele sabe que tem que ganhar a luta e está pronto para correr Dustin Poirier para provar o seu valor!

Gaethje, de 34 anos, o terceiro peso leve do UFC, juntou-se Babcock é oPrograma de TV “TMZ Sports” (vai ao ar nos dias úteis em FS1) … onde conversamos sobre tudo, desde quem ele quer a seguir, como ele se sairia contra o atual campeão, quanto tempo mais ele se vê lutando e Conor McGregor recentemente chamando-o de “handicap” no Twitter.

Sobre quem Gaethje, que vem de uma vitória dominante sobre um outro candidato Rafael Fiziev no UFC 286 em março, quer a seguir:

“Acho que é a escolha óbvia, Dustin. Ele está em segundo lugar agora, dei uma chance aos novos caras e provei que sou de elite e preciso lutar com lutadores de elite para lutar pelo cinturão. Acho que Dustin é o escolha óbvia. Acho que o perdedor de Dariush dar Oliveira também é uma opção, mas fora dessas duas, não vejo opção.”

Para sua informação, Justin e Dustin lutou de volta em 2018 … uma luta clássica que Poirier venceu por nocaute técnico no quarto round.

Claro, Islam, que estava apenas em batalha com 145 lb. um sapato Alex Volkanovsky (Makhachev venceu por margem mínima), é o campeão dos leves. Perguntamos a Justin como seria uma luta entre os homens.

“Eu penso [Islam is] uma luta difícil para qualquer um. Basta criar dano. Eu teria que lutar a luta perfeita”, Gaethje nos disse, acrescentando que reconhece que não estaria no nível do lutador do Daguestão quando se trata de “submission grappling”, mas Justin acredita que com seu poder, ele pode apagar as luzes de qualquer um .

“Acho que posso nocauteá-lo. Acho que posso nocautear qualquer um com o poder que possuo.”

Perguntamos a Gaethje, quem perdido por submissão que Khabib Nurmagomedov em 2020 no UFC 254, para comparar The Eagle e Makhachev.

“Acho que eles são muito parecidos. Acho que a maior diferença é que o Islã acabou. Ele perdeu uma luta. Ele foi derrotado. Então essa aura de invencibilidade está lá, mas não é baseada em fatos 100% como Khabib tem, eu acho que esse é o maior fator, a maior diferença.”

Também conversamos com Gaethje sobre a aposentadoria.

“Nunca pensei em aposentadoria. Não pensei em minha vida após a aposentadoria. Ainda estou trabalhando pela meta que estabeleci para mim mesmo”, disse Justin, explicando que acredita que sua família e amigos diriam ele na hora de pendurar as luvas. Mas, isso provavelmente ainda está a anos de distância, de acordo com JG, que acredita que está apenas atingindo seu ritmo como lutador.

“34, acho que estamos no auge, mentalmente, fisicamente. Entre 34 e 36, então não consigo me ver terminando nos próximos dois anos. Eu diria que dois a quatro anos é definitivamente um cronograma que faz sentido . Não estou tentando lutar aos 40, e depois dos 36, não me vejo melhorando”.

Por fim, Conor twittou recentemente “Justin Gaethje é uma deficiência”, antes de deletar a mensagem logo depois. Perguntamos a JG sua reação.

“Uma das minhas melhores abordagens na vida é fazer com que todos pensem que você é estúpido e, em seguida, entrar em uma conversa ou situação em que possa tirar vantagem de todos se sentirem assim. Isso funciona perfeitamente em minhas mãos. Adoro quando as pessoas pensam que eu sou sou deficiente ou burro – isso não é um cara, não acredito que vou lutar com ele.”

Gaethje vs. McGregor é uma luta que os fãs clamam há anos… mas Justin diz que o cara simplesmente não quer pisar no octógono com ele.