Justin Verlander e Kate Upton participam de gala para aumentar a conscientização sobre o HIV/AIDS

Aarremessador ll-star Justin Verlandere sua esposa, supermodelo Kate Upton, estiveram presentes em Palm Beach Gala da amfAR para aumentar a conscientização sobre HIV/AIDS.

O evento, que aconteceu na Flórida, teve como objetivo arrecadar fundos para HIV/AIDS pesquisa, além de oferecer aos participantes a chance de se vestir bem e desfrutar de uma noite de jantar requintado.

O Gala de Palm Beach foi a segunda edição do evento e contou com a presença de grandes celebridades e filantropos.

Para Upton e Verlander, participar do evento foi mais do que apenas vestir-se e curtir uma noite fora. Eles estão empenhados em usar sua plataforma para aumentar a conscientização sobre questões importantes e retribuir à comunidade.

Essa dedicação em causar um impacto positivo é algo que eles demonstraram consistentemente ao longo de suas carreiras.

Kate Upton deslumbra com vestido reciclado no HIV/AIDS Gala com o marido Justin Verlander

Durante o evento, Upton levou para Instagram para compartilhar algumas prévias exclusivas com Verlander de sua visita à gala. Ela legendou o post com uma mensagem de apoio ao trabalho da amfAR e incentivou seus seguidores a doar para a organização.

Upton e Verlander são conhecidos por sua gentileza e generosidade em suas vidas pessoais e usaram sua plataforma para aumentar a conscientização sobre várias questões, incluindo VIH/SIDA.

Uma coisa que chamou a atenção de muitos foi a escolha do traje de Upton. Ela usava o mesmo vestido roxo ombro a ombro que usara anteriormente quando Verlander recebeu o prêmio. Prêmio Cy Young no Associação de Escritores de Beisebol da América jantar de premiação no início deste ano. A escolha de Upton de reciclar seu vestido é uma prova de seu compromisso com a moda sustentável e a redução do desperdício.

O casal, que comemorou seu quinto aniversário de casamento em novembro de 2022, tem uma filha de quatro anos, Genebra. Apesar de suas agendas lotadas, eles continuam comprometidos em causar um impacto positivo no mundo e usar sua plataforma para aumentar a conscientização sobre questões importantes.

Sua dedicação contínua à filantropia e à retribuição é uma inspiração para seus fãs e para a comunidade em geral.