Kamaru Usman responde a Leon Edwards: ‘Quase sinto que ele está esquecendo o que aconteceu’

Kamaru Usman está feliz em dar crédito a Leon Edwards pelo chute na cabeça ouvido em todo o mundo, que rendeu à Inglaterra apenas seu segundo campeonato do UFC. Mas quando ele ouve o tipo de ostentação vindo de seu rival antes da luta da trilogia do UFC 286, como Edwards prometendo “abrir a porta” para a aposentadoria de Usman, ele não pode deixar de se perguntar se “Rocky” está negligenciando a realidade de como aqueles outros 39 minutos na jaula foram que os dois compartilharam.

“Ah, ele vai abrir uma porta para mim, porque eu sou o rei. Ele vai abrir a porta para eu entrar e eu vou dizer a ele: ‘Tudo bem, você pode entrar agora’”, disse Usman no UFC 286 media day. “Não, o engraçado disso é que quase sinto que ele está esquecendo o que aconteceu. [for] 24 minutos na última luta. Vocês não sentem isso?

“Sim, claro, foi uma técnica linda e você acertou, da qual sou fã. Eu fico tipo, ‘Droga, isso foi lindo.’ Dê-lhe adereços para isso. Mas você está esquecendo o que aconteceu. O que você exibiu nessas duas lutas que o leva a acreditar que você é um artes marciais mistas melhor do que eu? Estou de saída. Não quero levar um soco na cara para sempre. Isso é muito, muito verdade. Não estou tentando fazer isso por mais 10 anos, absolutamente não. Nesse sentido, sim, estou de saída. Mas vou embora quando estiver bem, bem e pronto. Até então, como O Lobo de Wall Streetvocê sabe o que ele disse – não vou a lugar nenhum.

Usman, 35, busca reconquistar o título dos meio-médios do UFC no sábado, quando enfrentará Edwards em uma luta de borracha na luta principal do UFC 286, que acontece na O2 Arena de Londres. Os dois rivais já lutaram duas vezes antes, com Usman vencendo por decisão unânime em dezembro de 2015, quando ambos eram novatos, seguido por Edwards realizando uma das reviravoltas mais chocantes da história do MMA em agosto de 2022 com uma cabeçada no quinto round. chute nocaute no UFC 278 que encerrou o reinado de quatro anos de Usman no topo da divisão.

Apesar de sua derrota mais recente, Usman continua sendo o grande favorito das apostas para recuperar seu cinturão no UFC 286. E quando questionado sobre os grandes ajustes que fez para enfrentar o desafio que Edwards apresenta, Usman aludiu a uma velha máxima de não consertar o que não está quebrado. .

“Se eu tivesse apenas mantido minhas malditas mãos levantadas, estamos tendo essa conversa? Não estamos”, disse Usman. “Então, acho que é uma questão de corrigir esses pequenos erros.

“Quero dizer, eu lutei com Colby Covington e lutei com Leon Edwards. Vocês todos assistiram às lutas. Eu lutei com Colby duas vezes e lutei com Leon duas vezes. Vocês todos assistiram às lutas. Quem você acha que é melhor? Então, Leon é durão, eu admito isso. E ele conseguiu acertar aquele lindo chute, eu vou dar isso a ele. Mas não há nada que – por mais que ele esteja se construindo com a nova confiança ou algo assim, no final do dia será apenas você e eu presos lá. E você e eu estamos presos lá por duas lutas diferentes agora, e o que você me mostrou ou se mostrou para acreditar que você é o melhor lutador?

Usman admitiu que caiu em um pouco de complacência nos últimos estágios de sua invencibilidade de 15-0 em sua carreira no UFC, que é a segunda melhor marca da história da empresa.

Mas agora que ele está de volta ao lugar do desafiante, ele prometeu ter um senso renovado de motivação que só sentiu algumas vezes em sua carreira – o que levou a resultados explosivos.

“Eu me senti violento indo para três lutas”, disse Usman. “Me senti violento indo para a luta do Sergio Moraes porque ficava pedindo top 15 [opponent] e me senti desrespeitado pelo fato de os matchmakers do UFC continuarem me dando caras que não estavam entre os 15 primeiros. Eu me senti muito, muito violento e ressentido, e queria mostrar isso – e vimos o que aconteceu.

“Eu lutei com Colby Covington pela primeira vez, todos nós sabemos como foi aquela preparação, o que ele disse, o que ele fez em todo o mundo. Eu me sentia muito violento e queria ficar violento. Eu e Colby, sem dúvida, somos os melhores lutadores da empresa, e não lutamos nada, porque eu senti que queria ser violento – e vimos como foi a luta.

“E eu lutei o Jorge Masvidal pela segunda vez, com tudo que aconteceu, vocês não estão entendendo, nós dois voamos mundo afora e eu era o único que tinha treinado para um cara completamente diferente. [Gilbert Burns] peguei COVID, e não quero nem contar todas as lesões que eu estava passando antes dessa luta. … Não dormi nada, e lutei de manhã, e dominei ele. E então, depois dessa luta, é quando você tem todas as desculpas. ‘Oh, seria diferente se você me desse um acampamento completo, e isso e aquilo.’ E isso me chateou a ponto de me sentir violento naquela segunda luta – e todos nós vimos o que aconteceu. E sem mencionar que era um território inimigo em Jacksonville. Fui vaiado, não mudei nada.

“E nessa luta, estou começando a ter essa sensação. Algumas lutas, você quer estar limpo e sair de lá e não sentir nada. Essa luta, eu quero sentir tudo.”