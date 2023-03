Kanye West não será acusado em investigação de bateria por jogar o telefone do fotógrafo

Um lançamento da Ventura Co. A promotoria revelou na quarta-feira que o telefone sofreu danos menores – afetando apenas a caixa de $ 30 em torno do dispositivo – e afirmou que o paparazzo feminino se recusou a apresentar queixa contra Kanye.

Foi em janeiro que West foi filmado tirando e jogando o telefone para a rua perto de uma instalação onde sua filha, Norte , estava jogando basquete. Kanye pediu aos paparazzi no vídeo para não filmá-lo enquanto ele tentava passar um tempo com seus filhos.

Conforme relatamos, apenas algumas semanas após o incidente do telefone, Kanye que cogumelo do lado de fora do Departamento do Xerife de West Hollywood … entrando para pedir aos policiais que cuidem dos paparazzi que o seguem. As fotos não estavam causando danos.