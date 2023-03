Kate Middleton brilha nos BAFTA: sem o príncipe William e mais confiante do que nunca

Tele duque e duquesa de Cambridge, Príncipe Williame Kate Middletonestão se estabelecendo em seus papéis como membros seniores da família real.

O casal é obrigado a comparecer a vários compromissos e interagir com o público, e eles parecem estar indo bem. Recentemente, o casal compareceu ao BAFTA 2023onde eles pareciam à vontade enquanto cumprimentavam os participantes.

De acordo com um especialista real, Kate parecia particularmente confortável se misturando com celebridades. O especialista observou que Kate parecia estar mais confiante em navegar pelos compromissos reais por conta própria, sem William do lado dela.

Insight de especialista: Kate Middleton prova que ela é mais do que apenas uma esposa real

O especialista acrescentou que Kate percorreu um longo caminho desde seu primeiro BAFTA evento em termos de confiança e autoconfiança.

“Depois da premiação, Kate e William foram conhecer os vencedores da noite”, disse Darren Stanton em nome de Betfair Bingo. “Ao contrário das ocasiões anteriores, em que os dois costumavam ficar juntos e confiar na presença um do outro para obter confiança, eles não têm medo de interagir sozinhos com o público.”

Stanton também apontou que William linguagem corporal foi ligeiramente submisso durante uma interação, o que transmitiu respeito e reconheceu sua condição de príncipe.

Em contraste, Kate apareceu extremamente engajado e aberto ao conhecer várias celebridades, exibindo alegria genuína em suas interações.

“Kate está claramente extremamente confortável nessas situações”, disse Stanton. “Ela é uma pessoa extremamente confiante agora e tem autoconfiança para falar com qualquer pessoa, incluindo as maiores estrelas do cinema.”

No geral, parece que Kate cresceu em seu papel como Princesa de Gales e está se tornando um membro significativo da família real por direito próprio. Será interessante ver como o casal continua a navegar em seus papéis nos próximos anos.