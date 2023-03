Kate Middleton é a realeza viva mais popular

2022 e 2023 não foi um ano fácil para o família realmas eles parecem estar saindo do outro lado, com Kate Middleton liderando o caminho com um nível surpreendente de popularidade.

Como Príncipe Harry e Meghan Markle mudaram-se para os Estados Unidos para garantir acordos lucrativos com a mídia, Middleton tem trabalhado discretamente no Reino Unido como Princesa de Gales.

Andrew Morton, da Lecturas Magazine, produziu um blog sobre os meandros da família real.

Ele prestou atenção especial ao crescimento de Middleton desde que assumiu o cargo que Diana ocupou por muitos anos.

“Ela se sente segura sabendo que a monarquia e a família real precisam dela muito mais do que ela precisa deles”, escreveu Morton na Lecturas Magazine.

“A nova princesa de Gales apareceu relaxada na gala do BAFTA, ela parecia uma estrela do cinema mudo enquanto caminhava pelo tapete vermelho.

“Ela conversou alegremente com seu marido, o futuro rei, até dando tapinhas no traseiro dele em uma demonstração íntima de afeto, um gesto elegante que Kate executou com as pontas dos dedos perfeitamente manicuradas.”

Middleton não pode errar no Reino Unido

Embora um tanto bajuladoras, as citações acima fornecem uma visão de como o público britânico em geral vê Middleton.

Para pessoas com mais de uma certa idade, a monarquia é algo com que cresceram e é importante para elas.

Para muitos, o família real cresceu ao mesmo tempo que eles próprios, e as pessoas gostam de traçar uma existência paralela, apesar de nunca conhecerem a privilegiada família Windsor.

É precisamente por isso que tantas pessoas no Reino Unido se sentiram decepcionadas por Príncipe Harry e Meghan Markledeserção de para os Estados Unidos.

Se seus sentimentos são justificados ou não, é outro debate, especialmente com os desconfortáveis ​​tons raciais que muitas críticas de Markle parecem ter, mas elevou o nível de confiança em Middleton.

O público britânico a vê como um par de mãos seguras. Não há escândalo chegando, ela parece uma alma que se preocupa com os outros em público e o público leva pessoas assim a sério.

Rei Carlos não tem sido a figura mais popular devido a alguns de seus comentários, bem como ao fato de ser de uma geração diferente de grande parte do público.

É muito mais fácil para as pessoas, especialmente aquelas que não necessariamente concordam com o conceito de uma monarquia, serem calorosas com alguém que não vai assumir o trono diretamente.

Essa é uma das razões pelas quais Middleton é tão amado, e esse afeto não vai a lugar nenhum tão cedo.