Kate Middleton quebra a tradição com um vestido turquesa ousado e deslumbrante no Dia de São Patrício

Kate Middleton deixou sua marca em Dia de São Patricio ao escolher um deslumbrante casaco turquesa e chapéu combinando, surpreendendo os observadores reais que esperavam o tradicional verde. O Duquesa de Cambridge parecia cada pedacinho da realeza em um Catherine Walker vestido casaco, que ostentava alfaiataria de inspiração militar e oito botões forrados marchando na frente.

Ela complementou com um elegante Jane Taylor chapéu, brincos de esmeralda e o ouro Broche Shamrock da Guarda Irlandesa, que é emprestado às damas reais para o evento anual. Middleton estreou uma nova cor dela Gianvito Rossi scarpins de camurça na cor verde-azulado, completando o conjunto, segundo Página Seis.

Kate Middleton presta primeiros socorros durante um exercício militar com a Guarda Irlandesa

Depois de distribuir trevos aos participantes, incluindo cão lobo irlandês mascote Sr. Turlough, também conhecido como vamos sentarMiddleton adicionou um raminho da folhagem da sorte à sua roupa.

É apenas a segunda vez que a realeza se desvia do Dia de São Patricio tradição verde. Em 2015, ela usava um casaco marrom e um chapéu combinando durante a gravidez de Princesa Charlotte.

Sua aposta ousada foi elogiada por público e fãs

O antigo Duquesa de Cambridge é conhecida por seu estilo impecável, e sua escolha de roupa em Dia de São Patricio não decepcionou. O vestido casaco turquesa complementava sua tez e destacava sua figura esbelta, enquanto a alfaiataria afiada dava um toque militar. A roupa também mostrou sua vocação para misturar peças sofisticadas e sofisticadas, com sua Gianvito Rossi bombas sendo uma opção acessível em $ 775.

O casal real juntou tropas em Mons Barracks em Aldershot, Inglaterraonde Príncipe William é o coronel do guardas irlandeses. Após o desfile, o casal juntou-se à tropa para uma pint de Guinness e algumas conversas amistosas.

Esta é a primeira vez que Kate comemora o Dia de São Patrício como Coronel da Guarda Irlandesacargo que assumiu de príncipe Philipque se aposentou das funções públicas em 2017.

A presença do casal no evento foi elogiada pela tropa, que ficou emocionada com a presença deles. “É muito especial para nós ter o duque e a duquesa aqui hoje para se juntar a nós no Dia de São Patrício. Sentimo-nos muito honrados em tê-los aqui”, disse Guardsman. Josué Jenkins.