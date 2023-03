Kate Upton revela seu truque ultrassecreto para manter sua figura incrível

Kate Upton revelou seu truque secreto para ficar em forma. A modelo, que ficou famosa após aparecer na capa da revista Esportes ilustrados, postou um vídeo no Instagram no qual ela pode ser vista malhando… com a filha.

Na publicação, há dois vídeos: um de 2020 e outro de 2023. Em ambos, Upton pode ser vista agachada segurando a filha Genevieve.

A chave, ao que parece, é sobrecarga progressiva. “Eu sempre prego sobrecarga progressiva para meus clientes e os incentivo a aumentar gradualmente o peso ao longo do tempo. Eu diria que @kateupton acertou em cheio. Porém, a filha dela está crescendo rapidamente, então isso pode ficar muito difícil em alguns anos”, postou personal trainer da modelo no Instagram. Kate não precisa da academia para malhar, apenas da ajuda da filha de três anos.

Upton’s 6,5 milhões de seguidores no Instagram adorei a rotina de treino peculiar. “Gostaria de ter a forma dela, meu joelho odeia estocadas”, disse um usuário. “Essa é uma verdadeira definição de sobrecarga progressiva”, disse outro. e definição de sobrecarga progressiva”, disse outro.