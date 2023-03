Katie Maloney critica Raquel Leviss por caso com Tom Sandoval

Katie deixou Raquel comê-lo no episódio de quarta-feira de Lala Kent ‘s podcast, “Give Them Lala” – dizendo que ela pode “dizer com confiança” foda-se “para sua co-estrela pelo que ela fez com Ariana.

Katie – que co-criou a lanchonete, Something About Her, com Ariana – já foi casada com o parceiro de negócios de Tom, Tom Schwartz. TMZ divulgou a história… os 2 conseguiram divorciado no ano passado, com ela alegando que ele nunca a respeitou de verdade.