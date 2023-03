Katy Perry foi rotulada como ‘valentona’ por comentários sobre concorrente do ‘American Idol’

Vtelespectadores do show de talentos ‘American Idol’ criticaram Katy Perry por como ela tratou o concorrente do programa Sara Bethe amor no episódio de domingo à noite.

Os fãs acusaram a juíza popstar californiana de ser uma valentona após sua exibição de negatividade em relação à mãe de três filhos de 25 anos.

Peradaque fez um comentário de mau gosto sobre ser uma mãe tão jovem três vezes, interrompida em voz alta perguntando “Esse é o seu sonho?”.

“Se não é o seu sonho, talvez você precise sair porque há muitos sonhos atrás de você” Perada disse.

“Precisamos de mais. Cante como se fosse seu novo sonho.”

Todo o painel de juízes aplaudiu como Amor se saiu bem em uma segunda tentativa, embora ela tenha dito que sentiu que ia desmaiar ao seguir Peradarecomendações de.

“Ídolo Americano Acidental”, Perada apelidado Amor.

“Eu me sinto como se um personagem de história em quadrinhos tivesse acabado de ganhar vida.

“Olha, se não é o seu sonho, não vai longe porque eu também respeito todos que estão entrando por aquela porta que darão a vida por este bilhete dourado.”

Reação contra Katy Perry após seus comentários

Fãs foram ao Twitter para expressar sua indignação com Peradaconduta desagradável de para com o competidor.

“Boa to Katy Perry para mãe envergonhada Sara Bethinsinuando que ela está ‘deitada na mesa demais’ para ter três filhos aos 25 anos”, disse um usuário.

“Eu realmente não gosto de como Katy Perry apenas tratado Sara Beth no ‘American Idol'”, disse outro.

“Eu não assisto a esse programa e minha TV já estava no canal, mas o que eu testemunhei não estava certo, pois eles deixaram Katy Perry intimidar essa mulher ao vivo na TV nacional antes mesmo de ela começar a cantar”, foi outra tomada.

“A maneira como você tratou Sara Beth foi nojento!”, comentou outro espectador do show de talentos.