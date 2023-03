Kendall Jenner abraça e beija Bad Bunny após encontro com sushi

Kendall Jenner dar coelho mau o romance de rumores não é mais especulação – eles finalmente foram fotografados juntos no mesmo quadro … e eles estão se tocando.

A modelo e estrela do reggaeton saiu na noite de terça-feira com amigos – incluindo sua irmã, Kylie Jenner – e enquanto BB estava atrás quando todos deixaram o Sushi Park em WeHo, eles logo estavam um sobre o outro.

Enquanto caminhavam pela área da varanda do hot spot das celebridades, Kendall e Bunny não estavam interagindo – mas a revelação veio com o abraço e o beijo de despedida.

Confira como BB e KJ se separaram quando chegaram ao SUV de Kendall que os esperava … ela se virou e deu um abraço aconchegante … que ele retribuiu totalmente. Não podemos ver o bloqueio labial, mas as duas mãos dela estão em volta do pescoço dele, como normalmente se faz durante o beijo. Definitivamente conta como PDA e confirma rumores de namoro.

Lembre-se, eles foram ligados pela primeira vez em fevereiro … quando alguém relatou tê-los visto se agarrando em um clube. Logo depois foram visto no mesmo restaurante – embora, ao fazer entradas e saídas escalonadas – no que parecia um encontro duplo com os Biebers.