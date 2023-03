Kendall Jenner e Bad Bunny deixaram festa do Oscar juntos, rumores de romance crescem

Kendall Jenner e coelho mau deixou a casa de Beyoncé e Jay-Z juntos, que deram uma festa após a cerimônia do Oscar. Não se sabe se eles chegaram juntos, mas foram fotografados juntos na saída do local.

Kendall estava tentando cobrir o rosto enquanto o carro se afastava do local; no entanto, Benito Martinez Ocasio não pareciam se importar muito com a atenção da mídia, muito menos agora que foram fotografados juntos e seus fãs sabem o que está acontecendo entre eles.

Kendall Jenner e Bad Bunny já foram vistos várias vezes juntos

A cantora porto-riquenha coelho mau e modelo Kendall Jenner foram vistos saindo juntos de um restaurante na cidade de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o TMZ, é possível que um novo casal esteja se formando no mundo do entretenimento.

De acordo com o site de fofocas americano, a artista de reggaeton e a modelo do clã Kardashian-Jenner estavam com vários amigos, entre eles a socialite e a empresária Kylie Jenner, irmã de Kendall. Mesmo tentando ser discretos, alguns fotógrafos conseguiram flagrar um momento em que trocaram abraços e beijos na despedida.

Kendall Jenner terminou em setembro do ano passado com jogador de basquete Devin Booker do Phoenix Suns da NBA, enquanto Bad Bunny está em um relacionamento desde 2017 com a designer de joias Gabriela Berlingeri, mas não revelou quando o relacionamento terminou.