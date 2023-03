Kenny G pede ao juiz para acabar com sua pensão alimentícia mensal de US $ 40 mil para a ex-esposa

Kenny G está dizendo “basta” para sua ex-esposa … ele não pode mais pagar o resgate de um rei em pensão alimentícia e diz que ela é mais do que capaz de conseguir um emprego.

O músico de 66 anos, casado com Lyndie Benson por 21 anos, paga a ela US $ 40 mil por mês desde 2013. Ao todo, isso chega a US $ 3,9 milhões.