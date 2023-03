Kevin Durant está ‘de bom humor’ apesar do revés de lesão

Kevin Durant foi descartado do jogo do Suns contra trovão da cidade de oklahoma depois de escorregar e torcer o tornozelo no aquecimento pré-jogo. A lesão ocorreu em um momento infeliz – o jogador estava a poucos minutos de fazer sua faz primeira apresentação em casa com seu novo time.

Apesar da batida, Devin Booker revelou que seu companheiro de equipe no Suns está em “bons espiritos”. “É lamentável. Coisas que você não pode controlar, especialmente as de Kev, ele estava apenas passando por treinos pré-jogo. Portanto, não há nada que possamos controlar, a situação acontece. Ele está de bom humor, isso é tudo que importa para mim. Então o processo de reabilitação começa agora”, explicou o ala-armador.

Treinador principal Monty Williams ainda lançou alguma luz sobre a situação de seus jogadores. “Acho que todos os times da NBA são cautelosos apenas porque há um cuidado com os caras que estão tentando ganhar jogos e proteger seu sustento, então isso está sempre no lugar mais alto da lista. Isso não será diferente. Nós apenas temos que espere e veja como [Kevin Durant] responde ao tratamento. E provavelmente obteremos mais algumas imagens apenas para garantir que todos estejam na mesma página.”

Durant deve fazer mais alguns exames para descobrir a verdadeira extensão da lesão. “No momento, é apenas uma entorse de tornozelo e não temos nada oficial a relatar”, concluiu Williams.