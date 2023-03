Kevin Durant sofre lesão no tornozelo em queda antes do jogo, fora para faz primeira apresentação em casa

Pestrela do sol de hoenix Kevin Durantescorregou no chão durante o aquecimento antes do jogo e foi descartado na noite de quarta-feira contra o trovão da cidade de oklahoma por causa da dor no tornozelo esquerdo.

O jogo deveria ser a estreia de Durant em casa com seu novo time. Ele disputou três partidas desde que foi negociado com o Suns, mas todas foram fora de casa.

Kevin Durant, atacante do Phoenix Suns, treina com o Phoenix Suns. Ele perderá a faz primeira apresentação em casa devido a lesão.

Phoenix negociado por Durant e T. J. Warren em um acordo de grande sucesso em fevereiro, enviando Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowderquatro escolhas de primeira rodada e outras compensações de draft para o Brooklyn Nets.