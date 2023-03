Khlo Kardashian e Tristan Thompson foram vistos juntos em uma festa, eles voltaram?

Khlo Kardashian e Tristan Thompson foram vistos em Malika Haqq e Khadijah Shaye Haqq Festa de 40 anos que aconteceu no Nice Guy em West Hollywood, e imediatamente os paparazzi começaram a especular se eles estariam juntos.

As Kardashians foram à festa de Malika Haqq e Khadijah Shaye Haqq

Embora Thompson e Kardashian tenham sido vistos juntos, eles chegaram e saíram separados, pois Khlo tinha o clã Kardashian com ela, incluindo Kim Kardashian, Kylie Jenner e Kris Jenner.

Não houve comentários ou ligações dos tablóides que estavam fazendo as perguntas óbvias, no entanto, parece que as coisas não mudaram desde suas últimas declarações, onde ela disse que estava muito solteira.

Há algum tempo, o fundador da Good American postou mensagens enigmáticas no Twitter e no Instagram

Khlo twittou há algum tempo “Quem tem tempo pra homem kkk tenho um bebe de 6 meses e [my daughter] True e eu somos doentiamente co-dependentes um do outro. Ha! eu secretamente amo isso“

“Não, mas de verdade… Nenhum homem agora… Ele também está em minhas orações, ha!” leia outro tuíte.

Os tweets de Khlo faziam referência às mensagens enigmáticas que ela compartilhou em seu histórias do instagram onde parecia que ela e Thompson haviam consertado as coisas depois que ele teve um filho com Maralee Nichols e não contou a ninguém sobre isso até que a criança nasceu.

“Uma mulher que encontrou paz em vez de vingança nunca pode ser incomodada”, leu um post em sua história.

Depois que Khlo respondeu a seus fãs via Twitter, ela também escreveu uma citação de Dane Thomas em seu IG “A alma mais bonita que você encontrará é aquela que experimentou a perda, mas continua a ter fé, e aquela que experimentou o fracasso, mas continua a perseguir seus sonhos”,